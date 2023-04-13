هاري بوتر يقتحم التلفزيون.. وعالم لعبة العروش يعود في مسلسل جديد

وأعلنت شركة "وارنر بروس ديسكفري" عن المسلسل، اليوم الأربعاء، ضمن خطط الشركة لخدمة ماكس للبث المباشر التابعة لها، والتي تجمع بين "إتش.بي.أو ماكس" وبرامج ديسكفري.

وبيعت أكثر من 600 مليون نسخة من كتب هاري بوتر السبعة حول العالم، وتحولت القصة إلى سلسلة أفلام حققت رواجًا واسع النطاق من بطولة دانيال رادكليف، وحصدت 7.7 مليار دولار على مستوى العالم بين عامي 2001 و2011.