هاري بوتر يقتحم التلفزيون.. وعالم لعبة العروش يعود في مسلسل جديد
يدخل الساحر الصغير هاري بوتر عالم منصات البث من خلال مسلسل جديد يستند إلى سلسلة الكتب المحبوبة للمؤلفة الشهيرة جيه.كيه. رولينغ.
وأعلنت شركة "وارنر بروس ديسكفري" عن المسلسل، اليوم الأربعاء، ضمن خطط الشركة لخدمة ماكس للبث المباشر التابعة لها، والتي تجمع بين "إتش.بي.أو ماكس" وبرامج ديسكفري.
وبيعت أكثر من 600 مليون نسخة من كتب هاري بوتر السبعة حول العالم، وتحولت القصة إلى سلسلة أفلام حققت رواجًا واسع النطاق من بطولة دانيال رادكليف، وحصدت 7.7 مليار دولار على مستوى العالم بين عامي 2001 و2011.
وسيضم المسلسل المزمع طاقمًا جديدًا، وسيخصص كل موسم لواحد من كتب رولينغ، ويُعتزم عرض المسلسل على مدى 10 سنوات.
وستكون رولينغ منتجًا تنفيذيًا للمسلسل.
وقالت رولينغ في بيان: "أتطلع إلى أن أصبح جزءًا من هذه المعالجة الجديدة التي ستسمح بدرجة ما من العمق والتفاصيل لا يوفرها إلا مسلسل تلفزيوني طويل".
وأعلنت منصة ماكس أيضًا عن مسلسل جديد مستوحى من عالم مسلسل "جيم أوف ثرونز" (لعبة العروش) وسيكون بعنوان "إيه نايت أوف ذا سيفين كرينجدومز: ذا هيدغ نايت". وسيكون مؤلف القصة جورج آر.آر. مارتن منتجًا تنفيذيًا له.
وتدور أحداث هذا المسلسل قبل 100 عام من أحداث (لعبة العروش)، وقالت الشركة إن القصة ستركز على "فارس شاب ساذج لكنه شجاع" ومساعده.
لم تعلن شركة "وارنر بروس ديسكفري" موعدًا لبث أي من المسلسلين.