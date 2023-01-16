بطل "هاري بوتر" يحصد أول جائزة من حفل Critics' Choice Award
حصد دانيال رادكليف، بطل سلسلة "هاري بوتر" الشهيرة، أول جائزة له من حفل جوائز اختيار النقاد Critics' Choice Award في فعاليته الـ 28.
وحصل النجم البريطاني على جائزة Critics' Choice Award لأفضل ممثل في فيلم أو مسلسل لفترة محدودة؛ تكريما عن دوره "ألفريد يانكوفيك" في فيلم السيرة الذاتية Weird: The Al Yankovic Story.
وتعد هذه هي جائزة "اختيار النقاد" الأولى لرادكليف (33 عامًا) بعد ترشيحه 4 مرات لجائزة أفضل أداء شاب عن دوره في سلسلة هاري بوتر.
ورغم غياب رادكليف عن حفل الجوائز وعدم تسلمه الجائزة بنفسه، إلا أن تكريمه حصد تشجيعًا كبيرا من الحضور، وخاصة المغني الأمريكي ألفريد يانكوفيك نفسه، الذي صفق له بحرارة أثناء الإعلان عن فوزه بالجائزة.
وخطف رادكليف جائزة أفضل ممثل من النجوم صامويل إل جاكسون وسيباستيان ستان وأندرو غارفيلد.
يُذكر أن فيلم Weird: The Al Yankovic Story هو عبارة عن سيرة ذاتية ساخرة يتناول فصولا من حياة النجم الأمريكي ألفريد ماثيو يانكوفيك الشهير بـ "ويرد أل"، في إطار كوميدي.
وشارك رادكليف بطولة الفيلم كل من النجوم توبي هاس وأرتورو كاسترو وجوليان نيكلسون وإيفان راتشيل وود.
بجانب تكريم رادكليف، حصد فيلم Everything Everywhere All At Once عدة جوائز رئيسية في الحفل عن 5 فئات، إذ حصل على جوائز أفضل صورة، أفضل ممثل مساعد، أفضل مخرج، أفضل مونتاج وجائزة أفضل سيناريو أصلي.
أُقيم الحفل الأحد في فندق "فيرمونت سينشري" في لوس أنجلوس، وتضمنت أبرز لحظاته حصول النجم بريندان فراسر على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم The Whale، وتكريم جيف بريدجز بجائزة "إنجاز العمر".
كما حصدت المغنية جانيل موناي على جائزة See Her، وحصلت النجمة كيت بلانشيت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Tár.