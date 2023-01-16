بطل "هاري بوتر" يحصد أول جائزة من حفل Critics' Choice Award

حصد دانيال رادكليف، بطل سلسلة "هاري بوتر" الشهيرة، أول جائزة له من حفل جوائز اختيار النقاد Critics' Choice Award في فعاليته الـ 28.

وحصل النجم البريطاني على جائزة Critics' Choice Award لأفضل ممثل في فيلم أو مسلسل لفترة محدودة؛ تكريما عن دوره "ألفريد يانكوفيك" في فيلم السيرة الذاتية Weird: The Al Yankovic Story.

وتعد هذه هي جائزة "اختيار النقاد" الأولى لرادكليف (33 عامًا) بعد ترشيحه 4 مرات لجائزة أفضل أداء شاب عن دوره في سلسلة هاري بوتر.

ورغم غياب رادكليف عن حفل الجوائز وعدم تسلمه الجائزة بنفسه، إلا أن تكريمه حصد تشجيعًا كبيرا من الحضور، وخاصة المغني الأمريكي ألفريد يانكوفيك نفسه، الذي صفق له بحرارة أثناء الإعلان عن فوزه بالجائزة.

وخطف رادكليف جائزة أفضل ممثل من النجوم صامويل إل جاكسون وسيباستيان ستان وأندرو غارفيلد.