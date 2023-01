بطل "هاري بوتر" يحصد أول جائزة من حفل Critics' Choice Award

يُذكر أن فيلم Weird: The Al Yankovic Story هو عبارة عن سيرة ذاتية ساخرة يتناول فصولا من حياة النجم الأمريكي ألفريد ماثيو يانكوفيك الشهير بـ "ويرد أل"، في إطار كوميدي.

وشارك رادكليف بطولة الفيلم كل من النجوم توبي هاس وأرتورو كاسترو وجوليان نيكلسون وإيفان راتشيل وود.

بجانب تكريم رادكليف، حصد فيلم Everything Everywhere All At Once عدة جوائز رئيسية في الحفل عن 5 فئات، إذ حصل على جوائز أفضل صورة، أفضل ممثل مساعد، أفضل مخرج، أفضل مونتاج وجائزة أفضل سيناريو أصلي.

أُقيم الحفل الأحد في فندق "فيرمونت سينشري" في لوس أنجلوس، وتضمنت أبرز لحظاته حصول النجم بريندان فراسر على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم The Whale، وتكريم جيف بريدجز بجائزة "إنجاز العمر".

كما حصدت المغنية جانيل موناي على جائزة See Her، وحصلت النجمة كيت بلانشيت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Tár.