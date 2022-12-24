بسبب النساء.. رجل ينتحل صفة ضابط في الجيش 4 سنوات

ولكن عندما قام الموظفون بمراجعة اسمه من خلال قاعدة بيانات، لم يجدوا أي شخص يحمل لقبه في الجيش الصيني، لذلك اتصلوا بالشرطة على الفور، بحسب "أوديتي سنترال".

عند استجواب تشو، لم يكن ضباط الشرطة راضين عن تفسيراته، لذلك تم نقله إلى مركز شرطة بلدة "آو" Ao لمزيد من التحقيق.

وبعد أن فشل في التحدث عن طريقه للخروج من المشاكل، اعترف الرجل وهو في منتصف العمر بأنه ليس عقيدًا، وأنه اشترى زيه الرسمي ووثائق هويته على الإنترنت.