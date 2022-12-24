بسبب النساء.. رجل ينتحل صفة ضابط في الجيش 4 سنوات
ألقت السلطات الصينية القبض على مواطن صيني، مؤخرًا، بعد اكتشاف تظاهره بأنه ضابط رفيع المستوى برتبة عقيد في الجيش الصيني، من أجل إثارة إعجاب النساء.
وأصدرت الشرطة في مقاطعة جيانشي الصينية بيانًا بشأن اعتقال رجل كان يتظاهر بأنه عقيد كبير في فرقة الصواريخ بالجيش لأكثر من أربع سنوات.
وانكشف أمر الرجل، الذي تم تحديده فقط باسم "Zhu"، عندما حضر لاختبار كورونا في منشأة طبية مرتديًا زيًا رسميًا يظهر فيه جميع شارات ضابط رفيع المستوى، حتى أنه كان يحمل وثائق هوية حقيقية.
ولكن عندما قام الموظفون بمراجعة اسمه من خلال قاعدة بيانات، لم يجدوا أي شخص يحمل لقبه في الجيش الصيني، لذلك اتصلوا بالشرطة على الفور، بحسب "أوديتي سنترال".
عند استجواب تشو، لم يكن ضباط الشرطة راضين عن تفسيراته، لذلك تم نقله إلى مركز شرطة بلدة "آو" Ao لمزيد من التحقيق.
وبعد أن فشل في التحدث عن طريقه للخروج من المشاكل، اعترف الرجل وهو في منتصف العمر بأنه ليس عقيدًا، وأنه اشترى زيه الرسمي ووثائق هويته على الإنترنت.
واعترف الرجل بأنه كان يحلم دائمًا بالحصول على منصب يحظى باحترام كبير ومرغوب فيه في الجيش الصيني، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن النساء بدا وكأنهن منجذبات إلى الضباط.
وأوضح أنه لذلك السبب عندما وجد زيًا حقيقياً للعقيد على الإنترنت في عام 2018، قرر أن يبدأ حياة جديدة كضابط في الجيش.
تم عمل الزي بشكل جيد للغاية، وبمساعدة بطاقة هوية مزيفة، زُعم أن الرجل تمكن من خداع طريقه إلى قلوب العديد من النساء، تمامًا كما كان يحلم.
وفتح المسمى الوظيفي أيضًا العديد من الأبواب الأخرى له في المجتمع الصيني، لذلك قرر التمسك به لأكثر من أربع سنوات.
وعلى الرغم من أن تصرفات الرجل لا تبدو خطيرة للوهلة الأولى، إلا أنه يواجه الآن عواقب وخيمة، حيث يعتبر انتحال شخصية أفراد الجيش جريمة خطيرة للغاية.