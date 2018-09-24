تونس.. إيقاف شخصية أمنية بتهمة انتحال صفة وزير الداخلية لتلقي رشاوى

أوقفت المحكمة الابتدائية، في تونس العاصمة، الاثنين، رجل أمن بتهمة انتحال صفة وزير الداخلية وتلقي رشاوى من رجال أعمال، مقابل منحهم رخص بنادق صيد

واستمعت المحكمة، لثلاثة متهمين في ذات القضية ، حيث أن المتهم الرئيسي تعمد الاتصال برجال أعمال وإيهامهم بأنه وزير الداخلية، مطالبا إياهم بتقديم مساعدات مالية.

وكشفت التحريات أن الأمني عمد إلى زيارة المتضررين، في مكاتبهم مستخدما بطاقته المهنية للحصول على للأموال باسم الوزير.

ورغم إنكار هذا المتهم لهذه التفاصيل إلا أن القضاء واجهه بدلائل وبراهين عن تلقيه الرشاوى.

وبمواصلة جلسات الاستنطاق، اعترف المتهمان الآخران بتلقي الرشاوى كتبرعات لنقابة قوات الأمن الداخلي التي تأسست عقب ثورة 2011.

واتخذت المحكمة قرارا بتأجيل الحكم في القضية بعد طلب التأخير من قبل المحامين لجمع وسائل الدفاع عن موكليهم.

يذكر أن وزارة الداخلية، أضافت إجراءات أكثر تشددا بخصوص منح رخص بنادق الصيد بعد ارتفاع أخطار الإرهاب والهجمات الدموية، وسط اتهامات من أصحاب المطالب بانتشار الفساد والرشوة في إسناد الرخص.