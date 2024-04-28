إدخال هارفي واينستين للمستشفى

أُدخِل المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين إلى مستشفى في نيويورك السبت، بعد عودته من جلسة ألغت خلالها محكمة استئناف المدينة حكمًا سابقًا لها أصدرته عام 2020 بإدانته في قضايا اغتصاب واعتداءات جنسية.

وأثار هذا القرار القضائي غضبًا في أوساط حركة "مي تو" مع أن واينستين سيبقى وراء القضبان بموجب حكم منفصل بسجنه 16 عامًا صدر في كاليفورنيا في قضية دين فيها بتهمة الاغتصاب.

وقال وكيل واينستين المحامي آرثر إل أيدالا لوكالة فرانس برس في بيان، إن "إدارة السجون في نيويورك رأت أن واينستين يحتاج إلى رعاية طبية فورية".

وأضاف أن "مجموعة واسعة من الفحوص الطبية تُجرى لهارفي وهو قيد المراقبة".

وأوضحت الشرطة لوسائل الإعلام الأمريكية أن واينستين نُقل إلى مستشفى "بلفو" في نيويورك.