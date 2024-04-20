قدّم الطعام بالزي العسكري.. نهاية حزينة لـ"شيف" سوري في تركيا

انتهت قصة نجاح الشيف السوري يوسف جعفر بشكل حزين في تركيا، بعد أن تم توقيفه وإغلاق مطعمه الميداني، إذ كان يستعرض فيه طرقا صاخبة في شواء اللحوم وتقديمها، ما أكسبه الكثير من الشهرة والزبائن.

ولا يزال مصير الشاب العشريني غير معروف منذ توقيفه قبل يومين في إسطنبول، مع شركاء وعاملين في المطعم، بتهمة "إهانة الشعب التركي، والجمهورية، ومؤسسات وأجهزة الدولة"، وفق بيان رسمي.

وأغضب استعراض جديد للشيف يوسف الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، عندما ظهر مرتدياً الزي العسكري الكامل الذي يرتديه الجنود، بينما يقدم الطعام لزبائن مطعمه، قبل أن تتدخل الجهات الرسمية.