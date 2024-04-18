"ثمن غال للقمة العيش".. تأليب متصاعد على السوريين في تركيا ولبنان

محمد حامد

يدفع الكثير من السوريين، لا سيما اللاجئين، في كل من تركيا ولبنان، ثمنًا غاليًا ومريرًا للحصول على "لقمة العيش" والإقامة دون أيّ عوائق هم وعائلاتهم.

وتشهد الأيام الحالية تكرارًا لنبرة بعض التيارات السياسية في تركيا ولبنان، بضرورة عودة السوريين إلى بلادهم، خاصة أصحاب الأوضاع غير القانونية في الإقامة وتصاريح العمل.

في تركيا، تتزايد التعقيدات ما بين تعطيل بعض البلديات إصدار تراخيص العمل والإقامة لسوريين لإلزامهم بعد ذلك بدفع غرامات فضلًا عن ضرر إغلاق متاجرهم في ظل عدم تجديد التصاريح.

وعندما يحصلون على التصاريح، تكون المفاجأة بمطالبة مكاتب فرعية لمندوبي البلديات، بتسديد رسوم أخرى، دون اعتراف بما سدد للبلديات الرئيسة.

ومؤخرًا تقوم بلديات منها "كلس" و"بولو" و"أضنة"، بتنفيذ قرار رسمي يتعلق بإزالة لافتات متاجر ومحال السوريين المكتوبة باللغة العربية، مع إغلاق وغرامة في حال تكرار وضع لافتات باللغة العربية مستقبلًا.