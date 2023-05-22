متسلق جبال نيبالي يبلغ قمة إيفرست للمرة الـ27

وأشارت "إيمادجن نيبال تريك أند إكسبديشن" لوكالة فرانس برس، إلى أنّ "باسانغ داوا شيربا وصل إلى القمّة اليوم (الاثنين) مع صينيين آخرين، وهي المرة السابعة والعشرين" التي ينجح فيها بتسلّق أعلى جبل في العالم.

وكان متسلق الجبال البالغ 46 عامًا عادل الأسبوع الفائت الرقم القياسي للنيبالي كامي ريتا شيربا الذي وصل للمرة السادسة والعشرين إلى قمّة إيفرست.

لكن بعد يومين، استعاد كامي ريتا شيربا البالغ 53 عامًا والملقّب بـ"رجل إيفرست"، الصدارةَ عقبَ وصولِه إلى قمّة أعلى جبل في العالم للمرة السابعة والعشرين.

وبما أنّ شيربا سيحاول مرة جديدة تسلّق الجبل هذا الأسبوع، قد يعاود تسجيل رقم قياسي ويتخطّى ما حققه باسانغ داوا شيربا.

وشيربا الذي تسلق إيفرست للمرة الأولى في العام 1998، يحاول مذّاك كل سنة أن يصل إلى القمة البالغ ارتفاعها 8848 مترًا، ويتسلّق أحيانًا الجبل مرتين في موسم واحد.