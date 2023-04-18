جندي سابق بلا ساقين يقرر تسلق قمة إيفرست

يبدي جندي نيبالي سابق بُترت ساقاه جراء لغم أرضي في أفغانستان، رغبته في تحقيق حلم كان يراوده خلال طفولته ويتمثل في الوصول إلى قمة إيفرست، متّخذًا من "لا أرجل ولا حدود" شعارًا.

فقد تعرّض هاري بودا ماغار البالغ 43 عاما، لبتر ساقيه إلى ما فوق الركبتين بعدما داس على لغم يدوي الصنع خلال خدمته في أفغانستان سنة 2010، في إطار كتيبة جنود غورخا، وهي وحدة نخبة للجنود النيباليين في صفوف الجيش البريطاني.

وبعد سنوات من إعادة التأهيل والتدريب، يعتزم ماغار تسلق الإيفرست الشهر المقبل، في مشروع يقول هذا الرجل الذي كبر في منطقة جبال الهيملايا بأنه "حلم الطفولة".

ويوضح ماغار لوكالة فرانس برس قبل الانتقال إلى مخيم القاعدة المخصص لمتسلقي الإيفرست، أنه بعدما تخطى الصدمة الناجمة عن الإعاقة، "بات هدفي رؤية ما يمكنني فعله جسديًا".

وقد جرّب لهذه الغاية رياضات مختلفة بينها الهبوط بالمظلة والكاياك والتزلج. ويقول "لقد فتح ذلك آفاقي وجربت كل شيء". وقريبا، سيصبح ماغار أول رجل مبتور الأطراف إلى ما فوق الركبة يتسلق "سقف العالم" على علو 8849 مترًا.