إحالة أوراق قاتل "عروس بورسعيد" إلى مفتي مصر

أحالت محكمة مصرية، الخميس، أوراق مدان بقتل شقيقته "عروس بورسعيد" أمام مسجد الحسين في حي المناخ ببورسعيد، إلى مفتي مصر، وفق موقع "اليوم السابع".

وحددت محكمة الجنايات الأول من شهر يوليو/تموز المقبل موعدًا لورود تقرير المفتي.