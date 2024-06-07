إحالة أوراق قاتل "عروس بورسعيد" إلى مفتي مصر
أحالت محكمة مصرية، الخميس، أوراق مدان بقتل شقيقته "عروس بورسعيد" أمام مسجد الحسين في حي المناخ ببورسعيد، إلى مفتي مصر، وفق موقع "اليوم السابع".
وحددت محكمة الجنايات الأول من شهر يوليو/تموز المقبل موعدًا لورود تقرير المفتي.
وتعود أحداث الجريمة إلى شهر سبتمبر/أيلول العام 2023، عندما أقدم المتهم محمد نبيل السيد البالغ من العمر 22 عامًا، بإنهاء حياة شقيقته المجني عليها "فريدة" أمام منزل الأسرة المقابل لمسجد الحسين في حي المناخ عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.