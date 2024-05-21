مصر.. قاتل "عروس الصعيد" يدلي باعترافات صادمة‎

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من كشف غموض حادثة صادمة تمثلت في مقتل الفتاة، منة الله رفعت، التي عُثر على جثتها مشوهة وبها آثار حروق بعد أيام من خطبتها واختفائها في محافظة المنيا الواقعة ضمن محافظات الصعيد، جنوبي البلاد.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، تبين أنّ زوج صديقتها المقرّبة هو من يقف وراء الجريمة بالتنسيق مع زوجته التي خانت الأمانة والصداقة مع الضحية.

واعترف القاتل، الذي يبلغ من العمر 39 عاما، أنه اتفق مع سائق "توك توك" على استدراج المجني عليها لمنطقة المقابر بقرية "إبشاق"، بهدف سرقة مشغولاتها الذهبية التي حصلت عليها كمهر وشبكة تمهيدًا للعرس.

وأضاف أنه قام بتقييدها أولا حتى يتمكن من تجريدها من جميع مصوغاتها ثم قتلها بضربة قوية على الرأس حتى لا تبلغ عنه، كما قام بتشويه وجهها وحرقه حتى لا تتعرف سلطات التحقيق على هوية الفتاة.

وبرر القاتل جريمته بأنه كان يعاني من ضائقة مالية وتراكمت عليه أقساط وديون مؤخرا.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بتغيب، منة الله رفعت، 25 عاما، الثلاثاء الماضي، إذ لم تعد للمنزل بعد أن خرجت لقضاء بعض الحاجيات كعروس مقبلة على الزواج. وتم العثور على جثمانها في المقابر، الأحد الماضي.