أكياس النيكوتين "Zyn" تثير الجدل بين المشرعين وخبراء الصحة

والمنتَج عبارة عن كيس نيكوتين، يشبه كيس شاي صغير ويأتي بنكهات مثل النعناع، والقهوة، والتوت، والمانجو، ويُوضع بشكل خفي في الخد، ولا يتطلب من المستخدم البصق.

وأفادت الصحيفة أن شركة "Zyn" تتواجد في السوق الأمريكية منذ عام 2014، لكن مبيعاتها ارتفعت بشكل كبير العام الماضي.

وشحنت الشركة نحو 116 مليون علبة من هذا المنتج في الولايات المتحدة في الربع الرابع بزيادة قدرها 78%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقًا للشركة المصنعة لها.

وتقول المجلة الأمريكية، إن مجموعة ممن يطلقون على أنفسهم اسم "مؤثرو زين Zynfluencers" روّجوا للعلامة التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما خلق صداعًا لشركة فيليب موريس Philip Morris الأمريكية التي تقول إنها لا تنضم إلى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن منتجاتها مخصصة للبالغين الذين يستخدمون النيكوتين بالفعل.

المنتجات الخالية من التدخين

وفي عام 2022، اشترى فيليب موريس شركة سويديش ماتش، الشركة المصنعة لشركة Zyn، لمساعدة الشركة على الاستثمار في المزيد من "المنتجات الخالية من التدخين".

وفي ذات السياق، يتزايد الجدل حول "زين" بين خبراء الصحة والمستهلكين والمشرعين، وخصوصا بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وتؤكد الصحيفة، أن الموضوع المطروح الآن داخل الولايات المتحدة، هو ما إذا كانت أكياس النيكوتين هذه بمثابة نعمة للصحة العامة، أم أنها تشكل تهديدًا حقيقيا للأطفال.

وقال جاسيك أولتشاك، الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس: "إذا لم يكن عمرك 21 عامًا، فهذا ليس منتجًا لك"، مبينا "أن الشركة تواصلت مع مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وطلبت منهم عدم الترويج لـZyn في أي منتدى يضم الجمهور أشخاصًا تقل أعمارهم عن 21 عامًا".

ونقلت الصحيفة عن راي نياورا، الأستاذ في كلية الصحة العامة العالمية بجامعة نيويورك، قوله: "إن مخاطر منتجات "زين" مماثلة للمنتجات الصيدلانية مثل علكة أو لصقات النيكوتين".