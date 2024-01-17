تراجع تدخين التبغ بالعالم.. وهذه الدول نجحت في خفض الاستهلاك

عدد المدخنين في جميع أنحاء العالم انخفض بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، إلّا أن الشركات العاملة في قطاع التدخين لن تستسلم.. هذا ما ذهب إليه تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية.

التقرير تناول اتجاهات انتشار التدخين بين عامي 2000 و 2030؛ اذ تشير البيانات إلى أن 150 دولة حول العالم نجحت في خفض استهلاك التبغ على أراضيها.

وعلى الرغم من انخفاض معدلات التدخين في معظم البلدان، إلّا أن المنظمة حذرت من أن الوفيات المرتبطة بالتبغ من المتوقع أن تظل مرتفعة في السنوات المقبلة؛ اذ تشير الإحصائيات إلى أن التدخين يقتل أكثر من 8 ملايين شخص كل عام، بمن في ذلك نحو 1.3 مليون من غير المدخنين بسبب تعرضهم للتدخين السلبي.

تقديرات منظمة الصحة تشير إلى أن هدف خفض استهلاك التبغ بنسبة 30% بين عامي 2010 و2025 لا يمكن تحقيقه، فيما يُتوقع أن تحقق 56 دولة هذا الهدف فقط، بما فيها البرازيل التي تمكنت بالفعل من خفض استهلاكها للتبغ بنسبة 35% منذ العام 2010.

وعلى الجانب الآخر شهدت 6 بلدان زيادة في استهلاك التبغ منذ العام 2010 وهي: الكونغو، ومصر، وإندونيسيا، وسلطنة عمان، ومولدافيا.

المنظمة لفتت الى أن العالم يسير على الطريق الصحيح لتقليل استهلاك التبغ بمقدار الربع خلال الفترة الممتدة من 2010 حتى 2025، محذرة في الوقت ذاته من أن الشركات العاملة في قطاع التدخين ليس لديها أي نية للوقوف مكتوفة الأيدي.