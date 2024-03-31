نجحت دراما "الترند".. وفشل سرد الحكاية

تصدّر "التريند" المقاييس النقدية وبات لدينا اليوم مسلسلات "خارج الترند"، وأخرى "خطفت الترند". حتى المنابر الإعلامية، استخدمت هذا اللفظ في تسمية الصفحات والعناوين الرئيسة، لتثبت مواكبتها للتطور وجذب الجمهور.

وأشاع تدخل "الترند"، في الحكم على المسلسلات، ارتياحًا عند صناع الدراما. فقد حماها ولو جزئيًّا، من الإدانة إذا ما أخطأت بسرد القصة وبناء الشخصيات.

ويتوقع البعض، تفاقم ظاهرة "دراما الترند"، على حساب دراما الملاحم التي ستوصف بأنها "دقة قديمة"، وهو ما سيغير في بناء الأعمال وأسس نقدها.

الرهان على "تريند السياسة"

لجأ بعض المسلسلات إلى كفّارة "الترند"، للتغطية على ضعف النص وتفكك الإخراج. ففي الجزء الثاني من المسلسل السوري "كسر عضم - السراديب" مثلاً، تم إلباس "فتيات الليل" صفة طائفية، لإثارة الضجة عبر تسويق "تريند السياسة".

وكان "كسر عضم"، من أكثر الأعمال التي شهدت انتقادات منذ بداية الموسم، بسبب تراجع مستوى الجزء الثاني مقارنة بالأول.. وكأن صناع العمل يقولون: قد يكون العمل ضعيفًا، لكنه مليء بالتريندات.