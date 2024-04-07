هالة صدقي تعلن موعد اعتزالها الفن (فيديو)

وأضافت هالة في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "بودكاست بيج تايم": "أسعى الآن إلى العمل بشكل مكثف، أريد أن أعمل كثيرًا، لأنني أضع لنفسي مهلة عبارة عن 3 أو 4 سنوات بالكثير وسأعلن اعتزال الفن".

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها تريد الاستمتاع بحياتها، إذ قضت عمرها كله في الفن، لافتة إلى أنه دخلت المجال في سن صغيرة، وقدمت أول عمل لها عندما كانت في الـ 18 من عمرها.

واستكملت "أحتاج إلى أن أستمتع بحياتي، وأبتعد عن التوتر والضغط العصبي المصاحب للعمل الفني، وهو القلق من رأي النقاد والجمهور، وترقب ردود الأفعال حول العمل الفني، وغيرها الكثير من الأمور التي تسبب للفنان توترًا دائمًا".

"محمود مليجي النساء"

في سياق مختلف كشفت هالة صدقي عن إشادة المخرج المصري الراحل يوسف شاهين بها، إذ وصفها بـ "محمود المليجي النساء"؛ ما أشعرها بالفخر، بحسب قولها.

وأضافت صدقي "يوسف شاهين عملت مشهدًا معه في فيلم هي فوضي وبعد ما خلصت قال والدموع في عينه أنت محمود مليجي النساء، واعتبرت وقتها نفسي دخلت معهد السينما وخدت الدكتوراه".

يذكر أن الفنانة هالة صدقي غابت عن الموسم الرمضاني الجاري، بعدما تم تأجيل مشروع الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"، الذي كان مقررًا عرضه في الموسم الجاري، إلا أنه تمّ إلغاء الفكرة.

وشاركت هالة صدقي في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "جعفر العمدة" الذي حقق نجاحًا واسعًا، حيث جسدت شخصية "صفصف" والدة جعفر.