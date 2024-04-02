حقيقة زواج هالة صدقي من رجل أعمال معروف

نفت الفنانة المصرية هالة صدقي زواجها مجددا؛ ردا على تهنئة أحد متابعيها على إنستغرام، لافتة إلى أن ما تم تداوله حول هذا الأمر "كذب"، على حد وصفها.

ونشرت هالة صدقي فيديو يوثق زيارتها لمنطقة الحسين الأثرية في القاهرة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وعلقت عليه قائلة: "الحسين من أجمل المناطق السياحية الدينية وأجمل المناطق على الإطلاق، بها أجواء رمضانية".