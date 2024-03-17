باحث: آثار يمنية ستباع بمزاد إسرائيلي أبريل المُقبل (صور)

وأوضح محسن أنه سيتم عرض 6 تحف أثرية من اليمن، في المزاد المنتظر، الأولى، عبارة عن تمثال صغير من البرونز من القرن الأول إلى الرابع الميلادي، لسيدة جالسة تحمل طائرا ووعاء، وعلى صدرها وحول المقعد الذي تجلس عليه نقش بالمسند.

وبين أن التحفة الثانية، هي وعل برونزي رابض، من القرن الخامس قبل الميلاد، "مع الزنجار البني والأخضر الجميل جدا"، وفقًا للباحث محسن.

وتتمثل التحفة الثالثة، في ذراع أنثى برونزية نادرة ترتدي سواراً، من القرن الأول الميلادي، وبحسب المزاد "تم إصلاح الإصبع الصغير، لكنها بحالة جيدة"، وسبق لذات المزاد عرض هذه التحفة الأثرية قبل عام وفشل في بيعها بسبب السعر الافتتاحي للبيع، بحسب الباحث.