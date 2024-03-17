باحث: آثار يمنية ستباع بمزاد إسرائيلي أبريل المُقبل (صور)
كشف الباحث في الآثار اليمنية عبدالله محسن، اليوم الأحد عن وجود 6 تحف أثرية من اليمن، ستباع في مزاد المركز الأثري الإسرائيلي في أبريل المُقبل.
وقال في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المزاد، المقرر عقده في الـ25 من شهر أبريل المُقبل، ينظمه عالم الآثار الإسرائيلي الشهير والمثير للجدل الدكتور روبرت دويتش، على منصة المزادات العالمية "بيدسبريت".
وأوضح محسن أنه سيتم عرض 6 تحف أثرية من اليمن، في المزاد المنتظر، الأولى، عبارة عن تمثال صغير من البرونز من القرن الأول إلى الرابع الميلادي، لسيدة جالسة تحمل طائرا ووعاء، وعلى صدرها وحول المقعد الذي تجلس عليه نقش بالمسند.
وبين أن التحفة الثانية، هي وعل برونزي رابض، من القرن الخامس قبل الميلاد، "مع الزنجار البني والأخضر الجميل جدا"، وفقًا للباحث محسن.
وتتمثل التحفة الثالثة، في ذراع أنثى برونزية نادرة ترتدي سواراً، من القرن الأول الميلادي، وبحسب المزاد "تم إصلاح الإصبع الصغير، لكنها بحالة جيدة"، وسبق لذات المزاد عرض هذه التحفة الأثرية قبل عام وفشل في بيعها بسبب السعر الافتتاحي للبيع، بحسب الباحث.
وبين الباحث محسن أن التحفة الرابعة، هي تمثال برونزي لجمل، من القرن السابع قبل الميلاد، يصور على كلا جانبيه نقشاً بالمسند، أما التحفة الخامسة، عبارة عن جمل برونزي آخر، في حين أن التحفة السادسة، هي رأس ماعز من البرونز المصبوب على الطراز اليمني القديم في القرن الرابع قبل الميلاد، مع "الزنجار الأخضر الجميل".
ولفت إلى أن المزاد الإسرائيلي يعرض منذ سنوات طوال، العديد من آثار اليمن، التي رجح أن تكون كلها من مجموعة "شلومو موساييف"، وهو رجل أعمال وتاجر مجوهرات ذائع الصيت وجامع آثار يهودي ولد في القدس وانتقل للعيش في بريطانيا عام 1963، جمع في حياته أكثر من 60 ألف قطعة أثرية منها المئات من روائع آثار اليمن؛ في محاولة لإثبات صحة التوراة تاريخياً.
وتحدث الباحث محسن في منشوره عن عشرات الآثار اليمنية، التي جرى بيعها في ذات المزاد خلال السنوات الماضية.