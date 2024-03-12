علماء آثار يكتشفون أقدم خبز معروف في العالم (صور)
اكتشف علماء أتراك ما أطلقوا عليه "أقدم خبز في العالم" يعود تاريخه إلى عام 6600 قبل الميلاد، وذلك خلال عمليات تنقيب في موقع أثري من العصر الحجري الحديث.
وعثر العلماء عثروا على هيكل فرن "مدمر" إلى حد كبير في منطقة تسمى "ميكان 66"، حيث توجد منازل محاذية لبعضها من الطوب اللبن، في موقع "تشاتالهويوك" الأثري في مقاطعة "قونية" جنوب تركيا.
وذكر "مركز أبحاث وتطبيقات العلوم والتكنولوجيا" بجامعة "نجم الدين أربكان"، إن العلماء عثروا حول الفرن على قمح وشعير وبذور بازلاء وبقايا مستديرة "إسفنجية" بحجم كف اليد.
وحددت التحليلات أن البقايا العضوية كانت عبارة عن خبز غير مطبوخ ومخمر عمره 8600 عام.
وقال عالم الآثار علي أوموت توركان، رئيس بعثة التنقيب، الأربعاء: “يمكننا القول إن هذا الاكتشاف في تشاتالهويوك هو أقدم خبز في العالم”.
وأضاف: "إنها نسخة أصغر من رغيف الخبز. وهي تحتوي على إصبع مضغوط في المنتصف، ولم يتم خبزها، ولكن تم تخميرها وبقيت حتى يومنا هذا مع وجود النشويات بداخلها. وأضاف أنه لا يوجد مثال مماثل لشيء كهذا حتى الآن".
من جهته، قال صالح كافاك، المحاضر بجامعة غازي عنتاب، إن التحاليل كشفت عن المواد الكيميائية الموجودة في النباتات ومؤشرات التخمير. تم خلط الدقيق والماء، وتم تحضير الخبز بجوار الفرن وحفظه لفترة، إنه اكتشاف مثير لتركيا والعالم".