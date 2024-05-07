السعودية.. سلسلة مطاعم تَوفَّى أحدُ زبائنها بتسمم تواجه قضايا تعويض ضخمة

يواجه مطعم سعودي، يمتلك سلسلة فروع في العاصمة الرياض، قضايا تعويض كبيرة بعدما تسبب بوفاة أحد الزبائن، وإصابة العشرات بتسمم غذائي جماعي.

وأصدرت وزارة التجارة السعودية، إرشادات حديثة لسكان المملكة، تتضمن نصًّا صريحًا حول التعويض، جاء فيه "يحق لمن أصابه ضرر طلب التعويض أمام الجهة القضائية".

وجاءت إرشادات الوزارة بعد يوم واحد فقط، من إعلان نتائج تحقيق واسع في حادثة تسمم غذائي، تبيَّن أن أحد مطاعم البرغر في الرياض تقف خلفها جميعًا.