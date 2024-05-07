السعودية.. سلسلة مطاعم تَوفَّى أحدُ زبائنها بتسمم تواجه قضايا تعويض ضخمة

السعودية.. سلسلة مطاعم تَوفَّى أحدُ زبائنها بتسمم تواجه قضايا تعويض ضخمة
يواجه مطعم سعودي، يمتلك سلسلة فروع في العاصمة الرياض، قضايا تعويض كبيرة بعدما تسبب بوفاة أحد الزبائن، وإصابة العشرات بتسمم غذائي جماعي.
وأصدرت وزارة التجارة السعودية، إرشادات حديثة لسكان المملكة، تتضمن نصًّا صريحًا حول التعويض، جاء فيه "يحق لمن أصابه ضرر طلب التعويض أمام الجهة القضائية".
وجاءت إرشادات الوزارة بعد يوم واحد فقط، من إعلان نتائج تحقيق واسع في حادثة تسمم غذائي، تبيَّن أن أحد مطاعم البرغر في الرياض تقف خلفها جميعًا.
وتسبب ذلك التسمم الغذائي الجماعي، الأسبوع الماضي، بوفاة شخص واحد وإصابة العشرات الذين نقل بعضهم للعناية المركزة، بينما لا يزال البعض يتلقى العلاج في المستشفيات.
وأعلنت أمانة منطقة الرياض، إغلاق كل فروع المطعم، والعمل على إتلاف جميع المواد الغذائية الموجودة في المعمل الرئيس وفروع المنشأة، مع الإشراف على عملية تنظيف وتطهير جميع الأدوات والأجهزة وغيرها.
وغاب مالك سلسلة مطاعم "هامبرغيني"، ورئيسها التنفيذي، نواف الفوزان، عن الظهور مجددًا، بعد أن تحدث في يوم تسجيل حالات التسمم، أواخر الشهر الماضي، في مقطع فيديو عن تفاصيل الحادثة التي جرت بمطعمه، مؤكدًا جودة منتجات مطاعمه.
وأقلقت حالات التسمم الكثيرة، والشائعات التي رافقتها، الكثير من رواد المطاعم في الرياض، وامتدت لمناطق أخرى من المملكة، سيما مطاعم الوجبات السريعة، وسط نصائح من بعض الأطباء بتجنب وجبات المطاعم.