السعودية.. كشف نتائج تحقيق حول تسمم 35 شخصًا

كشفت أمانة منطقة الرياض في السعودية، الجمعة، عن نتائج تحقيق رسمي إثر تسجيل حالات تسمم لأشخاص نُقل بعضهم للعناية المركزة، حيث أظهرت النتائج أن مطعمًا واحدًا فقط هو من تسبب في حالات التسمم، وباقي المطاعم سليمة.

وقالت الأمانة في بيان لها، إن تقرير لجنة الاستقصاء الوبائي لحوادث التسمم الغذائي، صدر "بإدانة المنشأة الغذائية عن حادثة حالات التسمم الغذائي الواقعة في مدينة الرياض لعدد من المصابين من وجبات غذائية مصدرها المنشأة، واستكمال الغرامات المالية بعد حصرها بانتهاء نتائج تقارير المرضى والتحقيقات".

وأضافت الأمانة أنها طبقت العقوبات النظامية، و"أغلق المعمل الرئيس للمنشأة الغذائية وجميع فروعها بمدينتي الرياض والخرج للمدة المقررة نظامًا، وسيتم إتلاف جميع المواد الغذائية الموجودة في المعمل الرئيس وفروع المنشأة، مع الإشراف على عملية تنظيف وتطهير جميع الأدوات والأجهزة وغيرها".