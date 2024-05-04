السعودية.. كشف نتائج تحقيق حول تسمم 35 شخصًا
كشفت أمانة منطقة الرياض في السعودية، الجمعة، عن نتائج تحقيق رسمي إثر تسجيل حالات تسمم لأشخاص نُقل بعضهم للعناية المركزة، حيث أظهرت النتائج أن مطعمًا واحدًا فقط هو من تسبب في حالات التسمم، وباقي المطاعم سليمة.
وقالت الأمانة في بيان لها، إن تقرير لجنة الاستقصاء الوبائي لحوادث التسمم الغذائي، صدر "بإدانة المنشأة الغذائية عن حادثة حالات التسمم الغذائي الواقعة في مدينة الرياض لعدد من المصابين من وجبات غذائية مصدرها المنشأة، واستكمال الغرامات المالية بعد حصرها بانتهاء نتائج تقارير المرضى والتحقيقات".
وأضافت الأمانة أنها طبقت العقوبات النظامية، و"أغلق المعمل الرئيس للمنشأة الغذائية وجميع فروعها بمدينتي الرياض والخرج للمدة المقررة نظامًا، وسيتم إتلاف جميع المواد الغذائية الموجودة في المعمل الرئيس وفروع المنشأة، مع الإشراف على عملية تنظيف وتطهير جميع الأدوات والأجهزة وغيرها".
وقال البيان: "تؤكد أمانة منطقة الرياض على سلامة المنتجات الغذائية للمطاعم، والمطابخ والمقاهي ومتعهدي الإعاشة في منطقة الرياض، حيث لم تُسجل حالات من غير المصدر المشار إليه، وتستمر جولاتها التفتيشية للرقابة على المنشآت التجارية بشكل دوري".
كما أشار البيان لكون التجاوب السريع بالإغلاق والتقصي، ساهم في السيطرة على تزايد الحالات، لتختتم الأمانة بيانها بتمنيات الشفاء العاجل للمصابين الذين يتلقون الرعاية الصحية منذ يوم الحادثة، في 25 أبريل/ نيسان الماضي.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عند تسجيل حالات التسمم، أن 28 حالة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، من أصل 35 إصابة تسمم غذائي تم تسجيلها.
وقال المالك والرئيس التنفيذي لمطعم "هامبرغيني"، عقب تسجيل حالات التسمم، إنه تم إغلاق سلسلة فروع المطعم والعمل مع الجهات المختصة لتحديد سبب التسمم.
وأقلقت حالات التسمم الكثير من رواد المطاعم في الرياض، وامتدت لمناطق أخرى من المملكة، لاسيما مطاعم الوجبات السريعة، وسط نصائح من بعض الأطباء بتجنب وجبات المطاعم.