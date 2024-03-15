قرطبة.. بريق الماضي العربي والإسلامي الذي لا يخفت (صور)

لو قدر للعرب والمسلمين الذين حكموا قرطبة لنحو خمسة قرون، أن يروا الإسبان حاليًا يفاخرون بحضارة الأندلس وصانعيها القادمين من خلف البحر، لربما عفوا عما تعرضوا له من وحشية خلال طردهم من المدينة واعتبارهم غزاة لها آنذاك.

فما صنعه الحكام الجدد لذلك الإقليم الإسباني، وما وصلت إليه قرطبة من تطور في فترة الحكم العربي، لا يمكن إخفاؤه مع كثرة الشهود الذين عاصروا تلك الحقبة، من يهود قطنوا قرطبة وعاشوا فيها بسلام، وأوروبيين من مختلف البلدان جذبتهم المدينة بعلومها وثقافتها وفنونها وعمرانها الفريد.