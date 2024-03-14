سمرقند.. جوهرة الإسلام ومرآة العالم (فيديو إرم)

سمرقند ليست مجرد مدينة، إنها رحلة عبر الزمن تروي بين أزقتها حكاية حضارات عريقة تعود لآلاف السنين، ووجهة ساحرة تُبهر كل من يزورها.

ومن الألقاب التي أطلقت على المدينة لتعبّر عن استثنائيتها، "جنة الدنيا" و"فيروزة الأرض" و"مدينة القباب الزرقاء".

وقد تغنى بسمرقند الشعراء، واستوطنها العلماء، وقصدها عشاق الجمال من كل حدب وصوب.