تجنّب هذه السلوكيات عند التعامل مع النرجسيين

الحاجة إلى القبول المستمر، والأنا المتضخمة أو السلوكيات السامة والمسيئة.. هل تعرف حقًا كيف تبتعد عن الشخص النرجسي؟

قد يكون لدى أي شخص أسباب نفسية عديدة للرغبة في أن يكون مركز اهتمام من قبل الآخرين.. نجاح مهني، مهارة معينة أو تسريحة شعر مميزة، إلخ.. لكن الصحيح أيضًا أن هناك نوعًا من الأشخاص يحتاج في هوس وإصرار إلى القبول والاهتمام من الآخرين.. هذا هو الحال مع النرجسيين، لكن ماذا يحدث عندما نتجاهل النرجسي؟

الأشخاص الذين لديهم هذه السمة لديهم شعور مفرط بأهميتهم، إنهم بحاجة ملحة إلى إعجاب الآخرين، ولا يقدّرون أن يضع أحدهم نفسه فوقهم، فمن أكثر سماتهم تحديدًا صعوبة التعاطف مع الآخرين.

لهذا السبب سنتحدث في هذا المقال عما يحدث عندما نتجاهل النرجسي، هؤلاء هم الأشخاص الذين يصعب التعامل معهم، خاصة عندما لا نلبي رغباتهم في الرعاية المستمرة.