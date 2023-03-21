تجنّب هذه السلوكيات عند التعامل مع النرجسيين
الحاجة إلى القبول المستمر، والأنا المتضخمة أو السلوكيات السامة والمسيئة.. هل تعرف حقًا كيف تبتعد عن الشخص النرجسي؟
قد يكون لدى أي شخص أسباب نفسية عديدة للرغبة في أن يكون مركز اهتمام من قبل الآخرين.. نجاح مهني، مهارة معينة أو تسريحة شعر مميزة، إلخ.. لكن الصحيح أيضًا أن هناك نوعًا من الأشخاص يحتاج في هوس وإصرار إلى القبول والاهتمام من الآخرين.. هذا هو الحال مع النرجسيين، لكن ماذا يحدث عندما نتجاهل النرجسي؟
الأشخاص الذين لديهم هذه السمة لديهم شعور مفرط بأهميتهم، إنهم بحاجة ملحة إلى إعجاب الآخرين، ولا يقدّرون أن يضع أحدهم نفسه فوقهم، فمن أكثر سماتهم تحديدًا صعوبة التعاطف مع الآخرين.
لهذا السبب سنتحدث في هذا المقال عما يحدث عندما نتجاهل النرجسي، هؤلاء هم الأشخاص الذين يصعب التعامل معهم، خاصة عندما لا نلبي رغباتهم في الرعاية المستمرة.
خصائص النرجسيين
وفقًا لتعريف مؤسسة الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM-5)، يُظهر النرجسيون سلسلة من الخصائص الواضحة جدًا.. على سبيل المثال، هناك نموذج سائد وهو الشعور بالعظمة، ورغبة جامحة في الحصول على الإعجاب، ونقص عميق في التعاطف مع الغير.
لتصبح مركز الاهتمام يمكن أن تتبنى الشخصيات النرجسية إستراتيجيات مختلفة، منها عادة الإغواء، وعلى الرغم من أن هذا الإغواء ليس بطريقة رومانسية، فإن هذه الشخصيات قادرة على إقناع من حولها لإرضاء غرورها.
وبسبب الشعور بالعظمة التي يدعونها، يزعم الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من الاضطراب النفسي أنهم الأفضل في كل شيء، وإذا شعروا أن شخصًا ما أفضل منهم، فإنهم يميلون إلى احتقار هذا الشخص.. في بعض الحالات قد يؤدي هذا الشعور بالعظمة إلى إذلال كل من يرونه أعلى منهم.
وغالبًا ما تكشف هذه السمات السامة عن الشخصية الحقيقية للنرجسي، وهذا هو السبب في أن العديد من حولهم يميلون إلى النأي بأنفسهم عنهم.
ماذا يحدث عندما نتجاهل النرجسي
من الطبيعي في مرحلة ما من العلاقة أن يجد الشخص الآخر نفسه مجبرًا على رفض أو تجاهل النرجسي، لكن هذه عملية يمكن أن تتسم بكل أنواع التعقيدات بشكل أساسي؛ لأن هذا الشخص سيشعر بالإحباط حقًا عندما لا يقبله شخص من حوله.
ويعتقد النرجسيون أن ما يتباهون به في حياتهم هو امتياز يجب أن يكون الشخص الآخر ممتنًا لهم، وينتج هذا عن الصورة المتفوقة التي يمتلكونها عن أنفسهم، لحد أنهم لا يتصورون أن صديقًا أو أحد أفراد الأسرة أو الشريك يرفضهم.
يحتاج الأشخاص المصابون بهذا النوع من الاضطراب العقلي إلى إظهار صورة نقية تتماشى مع الرغبة الاجتماعية من أجل قبول أنفسهم، لذا تظهر هشاشتهم عندما لا نلعب لعبة النرجسي.
هذه الأنواع من الأفكار والمشاعر، وفقًا لتقرير نشره موقع nospensees، يمكن أن تجعل النرجسي يتصرف بعدوانية، إذ يشعر بالجرح في غروره، فيطلق العنان لغضبه ليظهر أنه أفضل شأنًا من الشخص الذي رفضه.
ويعتقد النرجسي أن صورته عن ذاته امتياز منحته إياه الحياة، وهو ما يجب على الآخرين أن يقروا به ويقدروه، ويمكن هنا أن تحدث ظاهرة خاصة للغاية، فمن ناحية سيكون للنرجسي سلوك هوسي تجاه الشخص الذي يتجاهله، ومن ناحية أخرى سيدفع بقية الناس إلى الاعتقاد أنه هو الذي أنهى العلاقة.
وينتج هذا عن الصورة المتفوقة جدًا التي يمتلكونها عن أنفسهم مقارنة بالآخرين، فلا يمكن لأي شخص نرجسي أن يتحمل أن بقية العالم يكتشف أنه قد تم رفضه؛ لأنه سيعتبر ذلك الرفض إذلالًا.
أشياء لا تفعلها مع نرجسي
لكن هذا ليس الخطر الوحيد للتعامل مع الأشخاص النرجسيين، فهم شخصيات معقدة يمكن أن تسبب مواقف سامة في دوائر علاقتنا، لذا نريد أن نقدم لك في هذا التقرير بعض النصائح للتعامل مع هذه الأنواع من الأشخاص:
• لا تُغذِّ غرورهم: يحتاج النرجسيون إلى قبول دائم، هذا هو السبب في أنه من المهم ألا تشارك في تغذية غرورهم، إذ سيطلبون منك الإطراء وإيماءات الموافقة، لكن يجب ألّا تمنحهم أدوات التلاعب بك.
• لا داعي لأن تبرر نفسك: غالبًا ما يكون الشخص النرجسي ساخرًا أو يطرح بعض الأسئلة المثيرة للشبهة أو المسيئة أو المشوهة التي تجعلك تشعر بالضيق حيال قراراتك، ومع ذلك يجب أن تعلم أنه ليس عليك تبرير قراراتك أو مشاعرك، فكلما فعلت ذلك زادت المخاطرة في استغلاله لك أو جعلك تشك في نفسك.
• لا تقلل من خطورة سلوكهم: عندما يعاني أحد أصدقائنا من اضطراب نرجسي، فإننا نميل إلى اعتبار سلوكه أقل خطرًا مما يبدو عليه، ربما يكون هذا مفهومًا لأن هذا الشخص صديقنا، لكن لا يجب أبدًا تبرير مواقفه السامة والرضا عن النفس؛ لأنها يمكن أن تأتي بنتائج عكسية عليك.
• لا تتوقع منهم أن يتحملوا المسؤولية: يتميز النرجسيون بتحميل من حولهم المسؤولية عن مشاكلهم.. إنهم يعتقدون أنهم ليسوا أبدًا سببًا لمآسيهم.. لهذا السبب عندما يكون لديك شيء تلومهم عليه، لا تتوقع منهم أن يتحملوا المسؤولية عن أفعالهم.
على أي حال، من السمات الرئيسة للنرجسيين أنهم يفتقرون بشدة إلى التعاطف، وبالتالي عندما يحين الوقت لتلبية احتياجات الآخرين، فمن المحتمل جدًا أنهم يفضلون الاهتمام بمشاكلهم الخاصة.
كما يمكن أن يكون التعامل مع هذه الأنواع من الأشخاص أمرًا معقدًا، خاصة عندما يواجهوننا، لذلك يجدر بنا النظر في المواقف السامة التي قد نتعرض لها عندما نتجاهل النرجسي.