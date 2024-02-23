هاينز بي.. قصة ثري يبحث عن الطعام في براميل القمامة (صور)

يعيش رجل ألماني يدعى هاينز بي (80 عاما) حياةً متواضعة- على الرغم من امتلاكه ثروةً باهظة- ويتجول في شوارع مدينة دارمشتات بحثًا عن الطعام في براميل القمامة.

وبحسب صحيفة BILD الألمانية، قال هاينز بي، إنه لا يمتلك في حسابه المصرفي سوى 16 دولاراً فقط، وذلك لأنه سحب مبلغ 765 ألف دولار لشراء منزل جديد، وهو العاشر الذي يضيفه إلى مجموعة عقاراته، وحوّل مبلغ 100 ألف أخرى إلى حساب وديعة محدودة الأجل لدرّ المزيد من الأرباح.