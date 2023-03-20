لمواجهة غلاء المعيشة.. بريطاني يحول حاوية قمامة إلى منزل

ووفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، لفت مارشال الأنظار بطريقته الغريبة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المنازل في لندن، إذ لم يتكلف سوى 4800 دولار لتحويل حاوية القمامة إلى منزل يمكن العيش فيه.

واعتمد مارشال على الخشب في تحويل الحاوية إلى منزل، وأوضح أن جمعية خيرية للفنون سمحت له باستخدام الموقع، كما أشار إلى أن الموقع يتميز بممر من الخضرة يؤدي إلى مدخل المنزل.

وأوضح أيضًا أنه يستخدم مرحاضا محمولا ويستحم في الصالة الرياضية أو في مكان العمل الذي يقع على بعد 10 دقائق بالدراجة، وكشف أنه يحصل على المياه من خلال خرطوم من الجيران.