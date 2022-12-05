شاب تونسي يبرع في تحويل الأحذية والحقائب إلى تحف فنية

ويقول شريف إنه استلهم من الثقافة الأمازيغية التي ينتمي إليها في تزويق الأحذية بإضافة بعض المكونات أو الألوان المميزة، مشيرا إلى أنه بعد التخرّج من الجامعة فكّر في بعث مشروعه الخاص، وكان يحلم بإطلاق "ماركة" للأحذية والأحذية الرياضية بأبسط التكاليف.

وأوضح أنّ الرأي استقرّ على إنشاء مشروع صغير وتأسيس شركة ناشئة أطلق عليها اسم "كان أنت" يقدم فيها خدمة تجديد الأحذية أو الحقائب اليدوية، أي أن يأتي الزبون بحذائه أو حقيبته ويتولى تجديده، سواء بنفس ألوانه الأصلية أو أن يغير فيه بعض الأشياء مثل اللون أو التزويق.

و"كان أنت" (وتعني أنت فقط) هي كلمة تونسية تشير إلى الشخصنة، أي أن الحذاء الذي سيلبسه الزبون أو الحقيبة التي سيحملها ستكون له وحده وخاصة به، لأنّه هو الذي سيشارك في اختيار ذلك الحذاء، نوعه ولونه، أو أن يحمل صورة شخص ما أو أن يكتب عليه اسما محددا، وهذا يعني أنه "كان أنت" (أنت فقط) من سيرتدي ذلك الحذاء.

ويؤكد شريف أنّ من أكثر الصعوبات التي واجهها مع فريق العمل في الشركة توفّر المواد الأولية سواء مواد التلوين أو المواد التي يتم استخدامها في التزيين، وهي مواد غير متوفرة في تونس ويتم استيرادها من الخارج.

لكن الأمر يبدو مكلفا اعتبارا لقيمة الدينار قياسا بالعملة الصعبة، ومن ثمة فكّر شريف في إنهاء هذا الإشكال وتمكنت شركته من تصنيع المواد الأساسية الخاصة بها بفضل خبرات العاملين فيها في مجالات التزويق والمواد الكيميائية وغيرها.