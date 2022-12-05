شاب تونسي يبرع في تحويل الأحذية والحقائب إلى تحف فنية
نجح الشاب التونسي شريف زروي في إحياء مشروع فريد يعتمد على توظيف موهبته ومهاراته لتحويل الأحذية والحقائب اليدوية إلى تحف فنية تخطف الأنظار، وهو يتطلع إلى إرساء "ماركة" تونسية في هذا المجال.
بدأت قصة شريف زروي البالغ من العمر 22 عاما منذ مرحلة دراسته الجامعية حيث طرح مشروعا لتزويق الأحذية والأحذية الرياضية ونال إعجاب اللجنة التي أشرفت عليه ونصحته بمواصلة هذا النهج بالنظر إلى مؤشرات الإبداع فيه.
ويقول شريف إنه استلهم من الثقافة الأمازيغية التي ينتمي إليها في تزويق الأحذية بإضافة بعض المكونات أو الألوان المميزة، مشيرا إلى أنه بعد التخرّج من الجامعة فكّر في بعث مشروعه الخاص، وكان يحلم بإطلاق "ماركة" للأحذية والأحذية الرياضية بأبسط التكاليف.
وأوضح أنّ الرأي استقرّ على إنشاء مشروع صغير وتأسيس شركة ناشئة أطلق عليها اسم "كان أنت" يقدم فيها خدمة تجديد الأحذية أو الحقائب اليدوية، أي أن يأتي الزبون بحذائه أو حقيبته ويتولى تجديده، سواء بنفس ألوانه الأصلية أو أن يغير فيه بعض الأشياء مثل اللون أو التزويق.
و"كان أنت" (وتعني أنت فقط) هي كلمة تونسية تشير إلى الشخصنة، أي أن الحذاء الذي سيلبسه الزبون أو الحقيبة التي سيحملها ستكون له وحده وخاصة به، لأنّه هو الذي سيشارك في اختيار ذلك الحذاء، نوعه ولونه، أو أن يحمل صورة شخص ما أو أن يكتب عليه اسما محددا، وهذا يعني أنه "كان أنت" (أنت فقط) من سيرتدي ذلك الحذاء.
ويؤكد شريف أنّ من أكثر الصعوبات التي واجهها مع فريق العمل في الشركة توفّر المواد الأولية سواء مواد التلوين أو المواد التي يتم استخدامها في التزيين، وهي مواد غير متوفرة في تونس ويتم استيرادها من الخارج.
لكن الأمر يبدو مكلفا اعتبارا لقيمة الدينار قياسا بالعملة الصعبة، ومن ثمة فكّر شريف في إنهاء هذا الإشكال وتمكنت شركته من تصنيع المواد الأساسية الخاصة بها بفضل خبرات العاملين فيها في مجالات التزويق والمواد الكيميائية وغيرها.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن شركة "كان أنت" باتت تصنّع هذه المواد الأولية لتأمين ما تحتاجه من جهة ولبيع جزء مما تصنّعه إلى المهنيين الذين يشتغلون على مشاريع مشابهة.
ويقول شريف في هذا السياق: "هناك فنانون مستقلون يعملون في منازلهم يزوقون الأحذية والحقائب، وبدل أن يواجهوا مشكلة توريد مواد التزويق من الخارج يتواصلون معنا أو أننا نتولى تقديم المواد التي يستحقونها مجانا مقابل التسويق لشركتنا".
ويؤكّد أنّ "الهدف الأول لـ "كان أنت" أن نبني "ماركة" تونسية تشرّف البلد وتقدم تحفيزا للمبدعين التونسيين حتى يبعثوا مشاريعهم ويضعوا بصماتهم، إضافة إلى إعادة الثقة إلى الاستثمار وإلى المستثمرين الأجانب حتى يأتوا إلى تونس ويدعموا مجال الابتكار والموضة ومجال الأحذية والنسيج، لأن في تونس مهارات كثيرة. وهناك كثير من الحرفيين والمزوّقين، إذا أحسنّا ربط الصلة بينهم وإقامة شراكات بينهم ستصل تونس إلى الريادة في هذا المجال. وحُلمنا أن نبعث "ماركة" تونسية عالمية تكون سابقة في العالم العربي".