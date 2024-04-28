أحمد كمال يتحدث لـ"إرم نيوز" عن مشاركة "شرق 12" في "كان السينمائي"

يشارك الفيلم المصري "شرق 12" بمسابقة أسبوع المخرجين في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77، التي تنطلق 14 مايو المقبل.

هذا المشروع تم تنفيذه خلال 8 سنوات، من تأليف وإخراج هالة القوصي، وبطولة السينمائي أحمد كمال، الذي كشف، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، عن خصوصية تجربة الأفلام القصيرة، والسينما المستقلة بالنسبة له، رغم العوائق المادية والصعوبات المصاحبة لتنفيذها.

في البداية، تحدث كمال عن رؤيته لمشاركة فيلم "شرق 12" في مهرجان "كان" السينمائي، وكواليس تنفيذ المشروع، قائلا: "المخرجة هالة القوصي بدأت هذا المشروع منذ 8 أعوام في الكتابة والتحضيرات والتصوير، من بينها عامان وقت جائحة كورونا، إذ توقف خلالهما التصوير، الذي كانت تعمل فيه بإطار ميزانية محدودة، وكانت مُصرة على تقديم رؤيتها الفنية من خلال هذا الفيلم، وتنفيذه في إطار رؤيتها الكاملة للمشروع بشكل عام، وهذا ما حدث بالفعل، بالإضافة إلى التصوير في ظروف صعبة، حيث درجات الحرارة المرتفعة في منطقة حلوان، كما أن المكان الذي صورنا فيه مهجور، ولكن تم وضع اللمسات عليه من خلال هندسة الديكورات ليتحول إلى مكان جميل يحمل ديكورات فيها لمسات واقعية وخيالية".

وأضاف: "صوّرنا في مدينة القُصير وسط الماء، وكانت تحيط بنا أشجار المانجروف، الحقيقة أن الحالة الإبداعية التي أحاطت الفيلم من البداية هي ما جعلته يخرج بأفضل شكل ممكن، ليُشارك في مسابقة أسبوع المخرجين بمهرجان كان السينمائي في دورته المقبلة".

قبول المشاركة

وعن عوامل وأسباب قبوله تجربة فيلم "شرق 12" رغم الظروف الصعبة والميزانية المحدودة للعمل، قال: "السيناريو مكتوب بشكل رائع والدور مغرٍ جدا لأي ممثل، حيث التناقضات التي تحملها الشخصية من خلال العوائق والعوالق النفسية، وتُشكل علاقته مع الآخرين مع حب للسيطرة على زمام الأمور، أما المرحلة التي تلت السيناريو والدور، فقد تمثلت بالجدية في التحضيرات بشكل منظم، وكانت كل الأمور محسوبة بدقة، والظروف كلها مثالية لقبول التجربة، وأنا دائما أحب أن أشارك في مثل هذه التجارب الفنية المدروسة والمقدمة بدقة بغض النظر عن ميزانيتها المحدودة".

الأفلام القصيرة

وتابع متحدثا عن الشغف الذي يحرّكه صوب السينما المستقلة والأفلام القصيرة المجانية رغم العوائق والصعوبات: "تركيبة هويتي الفنية متسقة للغاية مع تركيبة فيلم شرق 12، ومثل هذه الأعمال تحمل الإبداع والخيال، وأحب أن أذهب إليها من خلال المشاركة فيها والاستفادة من الحضور في تجارب سينمائية مهمة أنتظرها دائما؛ لأن ما يحركني هو الشغف الفني والتعامل مع الأمر بروح الهاوي وليس المحترف؛ إذ إنني لا أعمل في التمثيل بالشكل الروتيني، كل هذا يعود للهوية الفنية الخاصة، فأنا أصبح مثل الطفل الذي يفرح بـ لعبته حينما يعرض عليّ عمل سينمائي من هذا الطراز، أشعر بسعادة كالأطفال بوجود مثل هذه العروض الفنية الرائعة أمامي".