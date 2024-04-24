بصفاء سينما السبعينيات.. فيلم "أنورا" ينافس في مهرجان كان

"ربما لا يعني اسم "أنورا" Anora شيئًا للكثيرين، لكن لن يصبح كذلك بعد مشاهدة الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه، لـ"شون بيكر"، هذا ما قاله أحد نقاد السينما المقربين من المخرج الأمريكي.

ويشارك "أنورا" في المسابقة الرسمية لمهرجان كان، باعتباره أحد الأفلام المستقلة، خصوصا أن "بيكر" الذي يعتبر أحد رؤوس الحربة في الموجة الجديد للسينما الأمريكية ما زال مُصراً على انتقاداته للرجعية التي أصابت الفن السابع في الولايات المتحدة، بحيث باتت المواهب الشابة برأيه "غير قادرة" على التعبير عن نفسها بحرية خوفاً من ردود الفعل العنيفة.

قصة الفيلم

ويأتي هذا الفيلم الثامن في مسيرة بيكر ككاتب ومخرج ضمن السياق ذاته الذي يتبعه في أفلامه السابقة، ويحكي قصة "أنورا" العاملة في مجال "مشبوه"، ويُصوِّر حياتها بين لاس فيغاس ونيويورك، بنغمة تمزج بين الرومانسية والكوميديا.