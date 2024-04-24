بصفاء سينما السبعينيات.. فيلم "أنورا" ينافس في مهرجان كان
"ربما لا يعني اسم "أنورا" Anora شيئًا للكثيرين، لكن لن يصبح كذلك بعد مشاهدة الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه، لـ"شون بيكر"، هذا ما قاله أحد نقاد السينما المقربين من المخرج الأمريكي.
ويشارك "أنورا" في المسابقة الرسمية لمهرجان كان، باعتباره أحد الأفلام المستقلة، خصوصا أن "بيكر" الذي يعتبر أحد رؤوس الحربة في الموجة الجديد للسينما الأمريكية ما زال مُصراً على انتقاداته للرجعية التي أصابت الفن السابع في الولايات المتحدة، بحيث باتت المواهب الشابة برأيه "غير قادرة" على التعبير عن نفسها بحرية خوفاً من ردود الفعل العنيفة.
قصة الفيلم
ويأتي هذا الفيلم الثامن في مسيرة بيكر ككاتب ومخرج ضمن السياق ذاته الذي يتبعه في أفلامه السابقة، ويحكي قصة "أنورا" العاملة في مجال "مشبوه"، ويُصوِّر حياتها بين لاس فيغاس ونيويورك، بنغمة تمزج بين الرومانسية والكوميديا.
ويصف المخرج الأمريكي فيلمه بأنه "دراما كوميدية ومغامرة تدور حول قصة حب تم تصويرها بأسلوب جمالي أقرب إلى صفاء سينما السبعينيات".
ويقول في تصريحه لمجلة فاريتي "إن صناعة فيلم مستقل ليس بالأمر السهل على الإطلاق بغض النظر عن عدد الأفلام المتوفرة لديك.. أشعر بأنني محظوظ جدًا لأنني حصلت على الموارد والدعم لتحقيق رؤيتي بطريقة لا تقبل المساومة".
بدوره قال باسنر الرئيس التنفيذي لشركة FilmNation "شون بيكر أستاذ أمريكي لا يخشى تسليط الضوء على الشخصيات التي تركتها السينما الأمريكية وراءها.. إن العمل مع شون ومنتجيه، سامانثا وأليكس، دائمًا ما يكون تجربة مثيرة وملهمة، ولا يمكننا الانتظار حتى يتمكن الجمهور من مقابلة أنورا".
وتؤدي "ميكي ماديسون" شخصية "أنورا"، بينما يلعب الممثل الروسي "يوري بوريسوف" دور البطولة الرجالية، ويشاركهم في فريق التمثيل كل من مارك إيديلشتاين، وكارين كاراجوليان، وفاشي توفماسيان.
وتم إنتاج الفيلم من قبل سامانثا تشيوان وأليكس كوكو والمخرج بيكر، وعمل "درو دانيلز" كمدير للتصوير وقام بتصوير الفيلم مقاس 35 ملم وفق الأسلوب الكلاسيكي للسينما.
وسبق للمخرج النيويوركي أن شارك في مهرجان كان، إذ قدم فيلم "مشروع فلوريدا" عام 2017 في أسبوع المخرجين، ثم فيلم "الصاروخ الأحمر" عام 2021، وهذه المرة الأولى التي يشارك فيها ضمن المسابقة الرسمية، ومن خلال أفلامه الأخيرة عزز بيكر مكانته كواحد من أفضل المخرجين الأمريكيين العاملين اليوم.