صورة المرأة المغربية في الإعلانات الرمضانية تغضب فعاليات حقوقية

أثارت دراسة حديثة، مفادها "استمرار التمثيل التمييزي" تجاه النساء المغربيات ضمن عدد من الوصلات الإعلانية الرمضانية خلال السنوات الأربع الماضية، جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية بالبلاد.

وقدمت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالمغرب (مؤسسة رسمية)، قبل أيام، دراسة أنجزتها حول "تمثيل النساء في الإشهار السمعي البصري"، وذلك انطلاقا من تحليل متعدد السنوات لأكثر من 750 وصلة إعلانية بُثت وقت ذروة المشاهدة على القنوات التلفزيونية العمومية خلال شهر رمضان سنوات 2020، 2021، 2022 و2023.

وسجّلت الدراسة استمرار ربط المرأة المغربية بشكل غالب بالفضاء المنزلي رغم تسجيل تقدم على مستوى تمثيلها في الفضاء المهني. كما يجري عادة تقديم الرجال في وضعيات القوة والسيطرة والنساء في أدوار ثانوية ووضعيات ارتهان.

وبحسب الدراسة، توظف عدة وصلات إعلانية مشاهد تدفع إلى شرْعنة العبء الذهني للنساء كمسؤولات أوليات وأحياناً حصريات على راحة العائلة، والقيام بأشغال منزلية والعناية بالأطفال.