مصرع شخصين في أجواء عاصفة ضربت بلغاريا

واستجاب مئات من عناصر الإطفاء والإغاثة والشرطة لنداءات بشأن أضرار نجمت عن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية السبت.

وقالت الوزارة إن الأضرار الأكبر سجّلت في منطقة سموليان الجنوبية وكذلك مناطق تارغوفيشت ورازغراد وسيليسترا وشومن إلى الشمال الشرقي.

وألحقت العاصفة أضرارا بالأسطح وأطاحت بأشجار وأعمدة كهرباء؛ ما أدى إلى انقطاع التيار في عشرات القرى في أنحاء البلاد، فيما أعلنت بلدة ديفنيا الشرقية حالة طوارئ جزئية بعد العاصفة.

وتأتي الظواهر الجوية القصوى الجديدة بعد شهرين فقط على مصرع أربعة أشخاص في أمطار غزيرة غمرت أجزاء من سواحل بلغاريا المطلة على البحر الأسود وقطعت الجسور وحاصرت آلاف السياح.

وقضى 16 شخصًا على الأقل، هذا الأسبوع؛ عندما ضربت العاصفة سياران غرب أوروبا مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية؛ ما تسبب بفوضى عارمة في مواعيد الرحلات الجوية.

يحذر العلماء من أن الأحوال الجوية القصوى أصبحت أكثر تواترًا؛ بسبب التغيّر المناخي.