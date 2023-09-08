عاصفة ممطرة تخلف دمارا واسعا في اليونان

كشف انحسار مياه السيول عن آثار دمار خلفتها عاصفة ممطرة استمرت ثلاثة أيام في وسط اليونان وتسببت في مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وأضرار بمليارات الدولارات.

وبقي المئات محاصرين، اليوم الجمعة، في منازلهم أو في أراض مرتفعة في منطقة سهل ثيساليا التي ضربتها السيول الناجمة عن الإعصار دانيال.

وجرفت السيول المنازل ودمرت البنية التحتية الحيوية وأتلفت المحاصيل في ثاني أكبر منطقة تضم أراضي زراعية في البلاد.

وقال خبير الأرصاد الجوية، جورج تساترافيلياس، إنه خلال العاصفة هطلت أمطار في 24 ساعة على منطقة واحدة أكثر من متوسط معدل الأمطار التي تشهدها لندن في عام، حيث هبت العاصفة عقب اندلاع حرائق غابات هائلة في شمال اليونان في ظل فصل صيف كان الأكثر حرارة على الإطلاق.