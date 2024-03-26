كيف يقضي المستخدمون وقتهم على الإنترنت خلال رمضان؟

يسهر المسلمون كثيرًا في الليل خلال شهر رمضان، ويتمتعون بوقت فراغ أكبر. وكل هذا يعني أن الناس لديهم المزيد من الوقت للنظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي. فخلال شهر رمضان، تُظهر الدراسات أن استخدام الإنترنت يصبح أكثر كثافة، حيث يقضي الأشخاص وقتًا أطول بكثير على هواتفهم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي

وفي الوقت نفسه، يجلب شهر رمضان أيضًا طفرة في التسوق عبر الإنترنت، حيث في نهاية الشهر الفضيل يتم تبادل الهدايا وغالبًا ما يتم شراء ملابس جديدة.

كما يقوم الكثيرون، الآن، باستخدام تطبيقات تتيح لهم القيام بكل شيء بدءًا من توقيت الصلاة وحتى التبرع بسهولة للجمعيات الخيرية عبر الهاتف الذكي. جزء مهم من رمضان هو العطاء لمن هم أقل حظًا منك.

الفترة الأولى لذروة استخدام الإنترنت هي من منتصف الليل حتى 4 صباحًا حتى السحور. والفترة الثانية من الساعة 6 مساءً إلى ما قبل الإفطار مباشرة؛ مما يجعل شهر رمضان ليس الشهر الأكثر أهمية بالنسبة للمسلمين فحسب، بل هو أيضًا الوقت المثالي للمعلنين للاستفادة منه بشكل كامل.

منشورات ذات طابع ديني

يستخدم الناس وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أساس لتمضية الوقت خلال شهر رمضان؛ فهم يركزون أيضًا على مشاركة المنشورات ذات الطابع الديني مع متابعيهم.

حتى أن الأشخاص الذين لا يشاركون المنشورات ذات الطابع الديني على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخرى من العام، يبدأون في مشاركة المنشورات الدينية على حساباتهم خلال شهر رمضان.

ويستخدمون لغة أكثر إيجابية ودينية في تعليقاتهم أيضًا، بينما تقل المنشورات التي تتضمن موائد الإفطار والعشاء على وسائل التواصل الاجتماعي. كما يميل الأشخاص إلى قضاء الوقت من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب أو متابعة حلقات برامجهم التلفزيونية المفضلة عبر الإنترنت.

وللتواصل مع الآخرين، يستمر المسلمون باستخدام واتساب، خدمة المراسلة الفورية عبر الإنترنت، كما يفعلون في أي وقت آخر.

مهم بالنسبة للمسوّقين