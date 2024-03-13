نصائح السلامة عند استخدام برامج الدردشة ووسائل التواصل في رمضان
تسمح سياسات الخصوصية على قنوات التواصل الاجتماعي وبرامج الدردشة بضبط إعدادات الخصوصية للتحكم في من يمكن أن يرى ما تنشرونه، ومن يمكنه التواصل معكم.
ومع تفاعل ملايين المستخدمين خلال شهر رمضان المبارك مع منصات، مثل واتساب وتيك توك وفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، أصبحت الخصوصية قضية ملحة؛ لذلك تحققوا من نصائح السلامة لحماية تواجدكم على الإنترنت خلال الشهر الفضيل.
ورغم أن هذه المنصات توفر مستويات عالية من الأمان، لكن هذا لا يلغي المخاوف المتعلقة بالخصوصية. في ضوء كل ذلك، إليكم بعض النصائح لتعزيز تجربة خاصة وآمنة وشاملة أثناء استخدام واتساب وسائر منصات التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان.
ضبط إعدادات الخصوصية: حددوا من يمكنه رؤية ملفكم الشخصي ومنشوراتكم وقصصكم. وفكروا باستخدام قوائم الأصدقاء أو مجموعات الأصدقاء المقربين لمزيد من التفاعلات الخاصة. ويمكنكم القيام بذلك عبر إعدادات الخصوصية على جميع التطبيقات.
انتبهوا لما تشاركونه: فكروا مرتين قبل مشاركة معلومات شخصية، مثل عناوينكم أو أرقام هواتفكم أو أماكن عملكم، على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا ترسلوا هذه المعلومات على تطبيقات الدردشة، ولا تنشروها بأي شكل من الأشكال على وسائل التواصل.
مزيد من السيطرة على الخصوصية: في حال اضطراركم إلى مشاركة بعض التفاصيل الشخصية مع شخص ما على واتساب، فإن تطبيق المراسلة يوفر ميزات متعددة مثل اختفاء الرسائل خلال أربع وعشرين ساعة أو سبعة أيام أو تسعين يومًا بعد إرسالها. كما أن لديكم خيار العرض فقط لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو من دون ترك سجل رقمي دائم.
احذروا التصيد الاحتيالي: لا تنقروا على الروابط أو المرفقات المشبوهة، وكونوا حذرين من الرسائل التي تطلب معلومات شخصية.
تحديث تطبيقاتكم بانتظام: سيضمن تحديث تطبيقات الوسائط الاجتماعية حصولكم على أحدث تصحيحات وميزات الأمان.
الحظر والإبلاغ: لا تترددوا في حظر أو الإبلاغ عن أي شخص يجعلكم تشعرون بعدم الارتياح أو عدم الأمان. وبعد حظر جهة اتصال أو رقم، لن يتمكن بعد ذلك من الاتصال بكم أو من إرسال رسائل إليكم أو رؤية ما تنشرونه.
كتم أو إلغاء المتابعة السلبية: لا تشاركوا في جدالات عبر الإنترنت أو مناقشات سلبية. وتسمح منصات الوسائط الاجتماعية لكم بكتم أو إلغاء متابعة المستخدمين الذين يساهمون في خلق بيئة سامة. كذلك لا تنقروا على الروابط أو تقوموا بتنزيل الملفات المرسلة من أشخاص ليسوا جهات اتصال.
ميزة التحقق بخطوتين: هذا يضيف طبقة إضافية من الأمان إلى حساباتكم على واتساب. ومن خلال تمكين هذه الميزة، سيطلب واتساب رقم تعريف شخصيا مكونًا من ستة أرقام عند إعادة تثبيت حساب واتساب الخاص بكم والتحقق منه.
تجنبوا الإضافة إلى المجموعات من دون موافقة: الآن، يمكن تخصيص من يمكنه إضافتكم إلى الدردشة الجماعية على واتساب. ويمكنكم الانتقال إلى الإعدادات والخصوصية واختيار المجموعات، وتعيين الجميع أو جهات الاتصال الخاصة بكم أو لا أحد. وإذا اخترتم الجميع، فيمكن لأي شخص إضافتكم إلى المجموعة. وعند تعيين خيار جهات الاتصال الخاصة بكم، فهذا يعني أن أحد الأشخاص من جهات الاتصال الخاصة بكم فقط يمكنه إضافتكم إلى المجموعة. ولكن عندما لا يتم تمكين أي شخص، ففي كل مرة يريد شخص ما إضافتك إلى مجموعة، ستتلقون طلبًا بذلك.