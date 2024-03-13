نصائح السلامة عند استخدام برامج الدردشة ووسائل التواصل في رمضان

انتبهوا لما تشاركونه: فكروا مرتين قبل مشاركة معلومات شخصية، مثل عناوينكم أو أرقام هواتفكم أو أماكن عملكم، على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا ترسلوا هذه المعلومات على تطبيقات الدردشة، ولا تنشروها بأي شكل من الأشكال على وسائل التواصل.

مزيد من السيطرة على الخصوصية: في حال اضطراركم إلى مشاركة بعض التفاصيل الشخصية مع شخص ما على واتساب، فإن تطبيق المراسلة يوفر ميزات متعددة مثل اختفاء الرسائل خلال أربع وعشرين ساعة أو سبعة أيام أو تسعين يومًا بعد إرسالها. كما أن لديكم خيار العرض فقط لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو من دون ترك سجل رقمي دائم.

احذروا التصيد الاحتيالي: لا تنقروا على الروابط أو المرفقات المشبوهة، وكونوا حذرين من الرسائل التي تطلب معلومات شخصية.

تحديث تطبيقاتكم بانتظام: سيضمن تحديث تطبيقات الوسائط الاجتماعية حصولكم على أحدث تصحيحات وميزات الأمان.

الحظر والإبلاغ: لا تترددوا في حظر أو الإبلاغ عن أي شخص يجعلكم تشعرون بعدم الارتياح أو عدم الأمان. وبعد حظر جهة اتصال أو رقم، لن يتمكن بعد ذلك من الاتصال بكم أو من إرسال رسائل إليكم أو رؤية ما تنشرونه.

كتم أو إلغاء المتابعة السلبية: لا تشاركوا في جدالات عبر الإنترنت أو مناقشات سلبية. وتسمح منصات الوسائط الاجتماعية لكم بكتم أو إلغاء متابعة المستخدمين الذين يساهمون في خلق بيئة سامة. كذلك لا تنقروا على الروابط أو تقوموا بتنزيل الملفات المرسلة من أشخاص ليسوا جهات اتصال.

ميزة التحقق بخطوتين: هذا يضيف طبقة إضافية من الأمان إلى حساباتكم على واتساب. ومن خلال تمكين هذه الميزة، سيطلب واتساب رقم تعريف شخصيا مكونًا من ستة أرقام عند إعادة تثبيت حساب واتساب الخاص بكم والتحقق منه.