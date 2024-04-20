فيلم "بارثينوب" للإيطالي باولو سورينتينو.. ملحمة أنثوية تُغازل نابولي

لم يخرج الإيطالي باولو سورينتينو، عن إطار أفلامه المليئة بالشاعرية والملحمية واللُّطف والأثيرية، التي تتجلى في فيلم "الجمال العظيم"، وذلك في فيلمه الجديد "بارثينوب"، الذي يُعتبر ملحمة أنثوية تُغازل نابولي.

وعاد المخرج الإيطالي سورينتينو، بعد إنجازه أكثر من عمل تلفزيوني، إلى الشاشة الكبيرة من خلال "بارثينوب"، الذي يُشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان بدورته الـ77.

ويُعتبر "بارثينوب" ملحمة أنثوية، تبدأ في الخمسينيات من القرن الماضي وحتى الوقت الراهن، يُضيء خلاله المخرج على حياة "بارثينوب" وعلى مدينته "نابولي" ضمن توأمة سينمائية مشغولة بالحرفية والحب، من دون بطولات خارقة.