يسرا تكشف عن جزء ثان من فيلم "شقو"

كشفت يسرا عن وجود جزء ثان من فيلم "شقو" الذي يتصدر إيرادات الموسم السينمائي الحالي في مصر، وتظهر من خلاله كضيفة شرف في دور زعيمة عصابة غامضة وقاسية الطباع تدعى "الدكتورة".

وقالت الفنانة المصرية في لقاء مع برنامج "دردشات" على قناة "المشهد" إنها تحمست للدور رغم مساحته المحدودة؛ لأنّ الحبكة الأساسية للعمل تقوم عليه ومن دونه لن تكون هناك جريمة في الفيلم.

وأكدت أنّ شخصية "الدكتورة" ستظهر في الجزء الثاني بشكل موسع من خلال إضافة الكثير من الخلفيات لها، مؤكدة على سعادتها بنجاح الفيلم وبحالة الجودة في جميع عناصره من قصة وإخراج وأداء تمثيلي وموسيقى تصويرية.

ويمزج فيلم "شقو" الأكشن والتشويق بالرومانسية، مع وجود مسحة كوميدية من خلال قصة صديقين يمثل أحدهما "عمرو يوسف" العقل المفكر، صاحب الخطط الذكية، الموهوب بالفطرة في الخروج من أشد المآزق تعقيدا، بينما يمثل الآخر "محمد ممدوح" العضلات والقوة الرهيبة القادرة على سحق أعتى الخصوم. وتلعب كل من دينا الشربيني وأمينة خليل البطولة النسائية في الفيلم الذي أخرجه كريم السبكي.