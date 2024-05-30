العائلة المالكة تحذف تصريح الأمير هاري عن ميغان ماركل
حذف موقع العائلة المالكة البريطانية بيان الأمير هاري الذي أعلن فيه عن علاقته بميغان ماركل، والذي أصدره عام 2016 عبر وزير الاتصالات جيسون كناوف، بقصر كنسينغتون.
وأدان البيان "موجة الإساءة والمضايقات" التي تعرضت لها ميغان ماركل بعد إعلان علاقتهما. وبقي البيان متاحًا على الموقع لمدة 7 سنوات، إلا أنه أصبح "غير نشط" في أوائل ديسمبر 2023 وفقًا لتقرير نشرته مجلة "نيوزويك".
وتضمن البيان تصريحات من المتحدث باسم الأمير هاري حول الإساءات العلنية والسرية التي واجهتها ميغان ماركل، بما في ذلك التعليقات العنصرية والمعارك القانونية لحماية سمعتها، والمضايقات التي تعرضت لها والدتها.
وفي مذكراته "Spare" التي نُشرت في 2023، أشار الأمير هاري إلى أنه أصدر البيان رغم النصائح بعدم مناقشة علاقته لحماية زوجته ميغان ماركل.
وذكر أن الهجمات استمرت رغم البيان، بل وزادت من انتقادات عائلته له؛ إذ رأى والده وشقيقه أن تصريحاته كانت غير ملائمة؛ لأنها لم تُصدر بيانات لحماية شريكتيهما من المضايقات.