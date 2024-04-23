قرد يقتحم مدرسة في ليبيا ويثير الهلع (فيديو)
أثار قرد الهلع والذعر بين طلاب مدرسة في مدينة مصراتة الليبية، الواقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، بعد اقتحامه أسوار المدرسة، وتجوّله في أقسامها وصفوفها.
ووثّق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة دخول القرد إلى مدرسة "خديجة الكبرى" الابتدائية.
وتفاجأ طلاب المدرسة بظهور قرد يركض داخل الساحة وبين الأقسام ويعتلي الأدراج، فيما ركض الطلاب هربا وخوفا من القرد خشية الاعتداء عليهم.
وقبضت الشرطة المحلية على القرد وسلمته إلى المراكز المختصة، لتحديد المكان الذي أتى منه أو هوية صاحبه، بعد ساعات من انتشار الفيديو، بحسب ما أوردته مواقع محلية.
وقبل أيام، أعلنت الأجهزة الأمنية فرار نمر من صاحبه في مدينة مسلاتة الواقعة شمال غربي البلاد، أثناء محاولة التصوير معه؛ ما أثار حالة من الذعر بين الناس، خاصة أنّه لا يزال هاربًا، ولم يتم إلقاء القبض عليه بعد.