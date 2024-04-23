قرد يقتحم مدرسة في ليبيا ويثير الهلع (فيديو)

وقبل أيام، أعلنت الأجهزة الأمنية فرار نمر من صاحبه في مدينة مسلاتة الواقعة شمال غربي البلاد، أثناء محاولة التصوير معه؛ ما أثار حالة من الذعر بين الناس، خاصة أنّه لا يزال هاربًا، ولم يتم إلقاء القبض عليه بعد.