بعد خدشها لسيارته.. شاب يقتل 76 قطة خنقا ودعسا

قتل شاب من كوريا الجنوبية 76 قطة كانت قد خدشت إحداها سيارته، فتم الحكم عليه بالحبس 14 شهرا وفقا لحكم المحكمة.

وقضت المحكمة، بأن عقوبة السجن لا مفر منها لأنه ارتكب بشكل متكرر جرائم قاسية لا توصف بطريقة متعمدة.

وأدين الشاب العشريني بانتهاك قانون حماية الحيوان في كوريا الجنوبية، بعد أن قتل القطط بسبب كراهية عميقة للحيوان بعد إيوائها لسنوات.