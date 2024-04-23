بعد خدشها لسيارته.. شاب يقتل 76 قطة خنقا ودعسا
قتل شاب من كوريا الجنوبية 76 قطة كانت قد خدشت إحداها سيارته، فتم الحكم عليه بالحبس 14 شهرا وفقا لحكم المحكمة.
وقضت المحكمة، بأن عقوبة السجن لا مفر منها لأنه ارتكب بشكل متكرر جرائم قاسية لا توصف بطريقة متعمدة.
وأدين الشاب العشريني بانتهاك قانون حماية الحيوان في كوريا الجنوبية، بعد أن قتل القطط بسبب كراهية عميقة للحيوان بعد إيوائها لسنوات.
وجاء في أمر محكمة منطقة تشانغوون، أنه قبض على قطط ضالة وتبنى أخرى من مواقع على الإنترنت قبل أن يخنق بعضها حتى الموت، ويقتل بعضها الآخر بالسكين، وذكرت المحكمة، أنه قتل قطة دعساً.
وقال بورامي سيو، مدير مكتب جمعية الرفق بالحيوان الدولية في كوريا الجنوبية بحسب مواقع محلية: «إن الحكم يعكس اهتمام المجتمع الكوري المتزايد برفاهية الحيوان، وعدم التسامح مع القسوة التي لا معنى لها».