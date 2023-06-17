ملجأ في كييف لإيواء قطط وكلاب أنقذت من فيضانات سد كاخوفكا (صور)

يأوي ملجأ في العاصمة الأوكرانية كييف، أكثر من مئة قط وكلب، بعد أن جرى إنقاذها من الفيضانات التي طالت جنوب أوكرانيا.

وأحضرت هذه القطط والكلاب إلى هذا القسم من مجمع المعارض في العاصمة الأوكرانية بعدما أنقذت في منطقة خيرسون، حيث تسبب انهيار سد كاخوفكا بتسجيل فيضانات في البلدات والقرى.

وسبق لبعض هذه الحيوانات أن وجدت عائلة جديدة تحتضنها، بينما تنتظر أخرى أن تعاود لقاء أصحابها الذين تواصل معهم متطوعون في الملجأ عبر مواقع التواصل.

ودفع ما تعرضت له الحيوانات التي علقت بسبب الفيضانات في جنوب أوكرانيا، عددًا كبيرًا من المتطوعين إلى التوجه نحو المناطق المتضررة لإنقاذها وفتح أبواب هذا المأوى لاستقبالها.