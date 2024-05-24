وجّه له طعنات خطيرة.. شاب مغربي يقتل والده المسن

أقدم شاب بإقليم برشيد في ضواحي مدينة الدار البيضاء المغربية، الجمعة، على قتل والده المسن طعناً خلال مشاجرة نشبت بينهما.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الجريمة وقعت بعد نشوب خلاف حاد بين الشاب ووالده، مجهولة أسبابه، ما تطور إلى تنابز واشتباك بالأيدي، قبل أن يوجه الشاب لوالده طعنات خطيرة بواسطة سكين أردته قتيلاً على الفور وسط بركة من الدماء.

وانتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي، إلى "دوار الشلوح"، مكان الفاجعة، حيث تم توقيف الجاني ووضعه تحت تدبير الحراسة، تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة المختصة، بينما نُقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات.