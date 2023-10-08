دراسة تحذّر من تنامي العنف في أمريكا الجنوبية بسبب المخدرات

حذرت دراسة أمريكية حديثة، من مخاطر تنامي العنف والجريمة المنظمة بسبب وصول مادة "الفنتانيل" المخدرة، ومواد مخدرة أخرى، إلى أمريكا الجنوبية.

وصنفت الدراسة التي نشرها موقع "إنفوباي" الإخباري انتشار الفنتانيل، في الولايات المتحدة وكندا، ضمن إطار "أزمة صحية" نظرًا للارتفاع الكبير في عدد الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعات زائدة من هذا النوع من المخدر، وما يمكن أن تخلّفه من آثار مرضية ونفسية وعدوانية يمكن ملاحظتها على المتعاطين، حتى في شوارع المدن الأمريكية.

وفي الأورغواي، أشار الخبير في القضايا الأمنية "دييغو سانخورجو" إلى الارتفاع الكبير في عدد جرائم القتل المرتبطة بالتعاطي والاتجار بالمواد المخدرة الأفيونية، مؤكدًا بأنها متزايدة وآخذة في الانتشار.