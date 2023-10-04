إغلاق كلية جامعية في مرسيليا بسبب تجارة المخدرات

تعتزم إحدى الكليات الجامعية في مرسيليا، ثاني كبرى مدن فرنسا، إغلاق حرمها مؤقتا في وسط المدينة، في مواجهة انعدام الأمن المتزايد المرتبط بالاتجار بالمخدرات في الضواحي.

وتعاني مرسيليا من مظاهر قوية لعدم المساواة، وتكافح منذ عقود عصابات تجارة المخدرات.

لكن مستوى العنف لمراقبة نقاط بيع هذه المواد غير المشروعة يتزايد في هذه المدينة الساحلية، جنوب فرنسا، كما هو الحال في مدن أخرى في فرنسا.

و"بعد أشهر من القلق والحذر، اتخذ عميد كلية الاقتصاد والإدارة بموقع كولبير في مرسيليا قرارا بإغلاق الوصول إلى هذا المبنى أمام الطلاب والموظفين، بسبب عدم القدرة على ضمان سلامتهم"، وفق ما ورد في رسالة كتبها رئيس الجامعة إريك بيرتون.

ووجه رئيس الجامعة هذه الرسالة إلى رئيس المقاطعة وقائدة الشرطة، وكذلك إلى المدعي العام ورئيس بلدية مرسيليا.