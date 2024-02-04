التحفظ على أموال المدير السابق لأعمال هيفاء وهبي

قررت جهات التحقيق في مصر، الأحد، التحفظ على أموال محمد وزيري مدير الأعمال السابق للمغنية اللبنانية هيفاء وهبي، لاتهامه بـ"خيانة الأمانة، والنصب والاحتيال على الفنانة اللبنانية".

وقضت محكمة في مصر، في حزيران/يونيو 2021، بإحالة قضية وزيري، إلى لجنة من الخبراء لإعداد تقرير حولها، كما أمرت المحكمة باستمرار حبسه على ذمة القضية.

وقال المستشار ياسر قطنوش محامي هيفاء وهبي، إن "المحكمة قررت إحالة القضية للجنة الخبراء للتأكد من قيمة المبالغ المالية التي اختلسها محمد وزيري"، مؤكدًا استمرار حبسه.