التحفظ على أموال المدير السابق لأعمال هيفاء وهبي
قررت جهات التحقيق في مصر، الأحد، التحفظ على أموال محمد وزيري مدير الأعمال السابق للمغنية اللبنانية هيفاء وهبي، لاتهامه بـ"خيانة الأمانة، والنصب والاحتيال على الفنانة اللبنانية".
وقضت محكمة في مصر، في حزيران/يونيو 2021، بإحالة قضية وزيري، إلى لجنة من الخبراء لإعداد تقرير حولها، كما أمرت المحكمة باستمرار حبسه على ذمة القضية.
وقال المستشار ياسر قطنوش محامي هيفاء وهبي، إن "المحكمة قررت إحالة القضية للجنة الخبراء للتأكد من قيمة المبالغ المالية التي اختلسها محمد وزيري"، مؤكدًا استمرار حبسه.
وأشار قطنوش، في تصريحات سابقة لـ"إرم نيوز"، إلى أن "وزيري لم ينفِ حصوله على مبالغ مالية من موكلته واعترف بذلك، لكنه يعترض على القيمة التي تحصل عليها، لذا تقررت الإحالة للجنة الخبراء".
ولفت إلى أن "وزيري متهم في قضية نصب أخرى على الفنانة هيفاء وهبي، حيث حصل منها على أموال عن طريق المنتج ممدوح شاهين".
وكانت المحكمة عاقبت "وزيري" بالحبس لمدة 5 سنوات لاتهامه بالنصب على هيفاء وهبي، حيث تقدّم باستئناف على الحكم، نظرته محكمة الجنح المُستأنفة.