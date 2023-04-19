منع عرض فيلم "رمسيس باريس" لهيفاء وهبي

وجاء في البيان: "حصل بحمد الله مكتبنا صباح اليوم على حكم قضائي في الدعوي رقم 18 لسنة 2023 بتاريخ 18/4/2023 من المحكمة الاقتصادية لصالح الفنان الفرنسي العالمي بيبي ناصري، بوقف عرض الأداء الفني العلني في فيلم رمسيس باريس؛ لذلك وقف عرض الفيلم لحين حذف صورته من جميع مشاهد الفيلم، وغدا سيتم إرسال صورة رسمية من الحكم للرقابة على المصنفات لوقف الترخيص الصادر بعرض الفيلم وكافة الجهات المعنية لتنفيذ القانون".

وذكر البيان: "كما يؤكد مكتب المستشار ياسر قنطوش كل التقدير والاحترام للفنانة هيفاء وهبي، والاعتزاز بثقتها في مكتبنا كمحامين لها، حيث إنها ليست طرفا في هذه الأزمة، وإن النزاع قاصر بين الشركة المنتجة للفيلم والفنان الفرنسي بيبي ناصري".

يذكر أن فيلم "رمسيس باريس" من بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.