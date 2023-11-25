ازدياد حالات العنف الجنسي والجسدي بين النساء في أسبانيا
كشف تقرير مسح العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ضدّ النساء والفتيات في إسبانيا، أن واحدة من كل 4 أسبانيات تحت سن 35 عامًا تعرّضت لنوع من العنف الجنسي في العام الماضي. بينما تعدّ الفئة العمرية، ما بين 18 و35 سنة، الأعلى نسبةً بين اللاتي يدّعين أنهن وقعن ضحية للعنف الجسدي أو النفسي، وفقًا لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.
وبحسب تقرير أجرته شركة "Win International"، فإن عدد الإسبانيات اللاتي يقلن إنهنّ عانين من التمييز الجنسي على أساس العنف قد ارتفع بنسبة تصل إلى 12%، مقارنة بعام 2021، الذي سجل نسبة تعادل 9% فقط.
وأشار التقرير إلى أن الفئات الأصغر سنًّا، حتى الآن، سجلت نسبة أعلى من الضحايا، على الرغم من أن الرقم انخفض بنحو 8 نقاط مئوية في عام واحد.
حيث إن أكثر من 20% من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 24 عامًا، واللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 34 عامًا يقلن إنهن وقعن ضحايا للعنف الجنسي، وهي أرقام مشابهة جدًّا لتلك التي كانت في العام السابق.
بينما النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 36 و45 سنة، فإن 16% أجبن بأنهن تعرّضن للعنف الجنسي، الجسدي أو النفسي، وتنخفض النسبة إلى 5% بين النساء بين 46 و65 سنة.
كما لفت التقرير إلى أن النساء اللاتي يعانين أكثر من غيرهن من العنف الجنسي هن النساء الأفريقيات بنسبة 29%، تليهن النساء الأمريكيات بنسبة 23%. بينما تحتل الأوروبيات المركز الثالث بنسبة 16%.
المصدر: صحيفة "20Minutos" الإسبانية