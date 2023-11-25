ازدياد حالات العنف الجنسي والجسدي بين النساء في أسبانيا

وأشار التقرير إلى أن الفئات الأصغر سنًّا، حتى الآن، سجلت نسبة أعلى من الضحايا، على الرغم من أن الرقم انخفض بنحو 8 نقاط مئوية في عام واحد.

حيث إن أكثر من 20% من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 24 عامًا، واللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 34 عامًا يقلن إنهن وقعن ضحايا للعنف الجنسي، وهي أرقام مشابهة جدًّا لتلك التي كانت في العام السابق.

بينما النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 36 و45 سنة، فإن 16% أجبن بأنهن تعرّضن للعنف الجنسي، الجسدي أو النفسي، وتنخفض النسبة إلى 5% بين النساء بين 46 و65 سنة.

كما لفت التقرير إلى أن النساء اللاتي يعانين أكثر من غيرهن من العنف الجنسي هن النساء الأفريقيات بنسبة 29%، تليهن النساء الأمريكيات بنسبة 23%. بينما تحتل الأوروبيات المركز الثالث بنسبة 16%.

المصدر: صحيفة "20Minutos" الإسبانية