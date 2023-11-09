3 من كل 10 نساء يتعرضن للعنف الجنسي في إسبانيا
أفاد تقرير صادر عن المسح الأوروبي للعنف بين الجنسين، الأربعاء، أن 3 من كل 10 نساء إسبانيات يواجهن العنف الجنسي، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.
ويُقدر التقرير أن 4.8 مليون امرأة وقعن ضحايا لنوع من أنواع العنف من شريكهن الحالي أو السابق، سواء أكان نفسيًّا أم جسديًّا أم جنسيًّا.
وبحسب التقرير، يُعتبر العنف النفسي الأكثر انتشارًا؛ إذ يشكل 27.8% من حالات العنف على أساس النوع الاجتماعي؛ يليه العنف الجسدي الذي يشمل أيضًا التهديدات بنسبة 12.7%، والعنف الجنسي بنسبة 6.7%.
وأشار التقرير إلى أن الشابات هن من يتعرفن على هذا النوع من العنف أكثر من غيرهن، بنسبة 38.4%، من النساء اللاتي قلن إنهن وقعن ضحايا للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مرحلة ما من حياتهن، واللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 عامًا.
وأضاف التقرير أن 20.2% (أكثر من 3.6 مليون امرأة) وقعن ضحايا لنوع ما من العنف الجسدي أو الجنسي منذ سن الرابعة عشرة، و94.2% من الحالات كان يمارسها الرجل.
علاوة على ذلك، وعند مقارنة البيانات المتعلقة بالعنف الجنسي مع نوع العلاقة بين الضحايا والمعتدين، كشف التقرير أنه كلما كانت العلاقة وثيقة بين الاثنين، كان نوع العنف الجنسي أكثر خطورة.
ومن بين النساء اللاتي قلن إنهن تعرضن للاغتصاب خارج نطاق علاقتهن، قال ما يقرب من 8 من بين كل 10 (77.5٪) إن المعتدي كان رجلاً معروفًا.
كما لفت التقرير إلى أن ضحايا العنف الجنسي لا يثقون عادةً في المؤسسات عندما يطلبون المساعدة، حيث يذهب 16.3% فقط إلى الخدمات المتخصصة، بينما يتصل 24.4% بالشرطة.