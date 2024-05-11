تفاصيل المشاركة العربية في مهرجان كان السينمائي 2024

تستمر الإعلانات عن الاختيار الرسمي للأفلام المشاركة في مختلف فئات مهرجان كان السينمائي في فرنسا، فيما كشف مركز السينما العربية، عن قائمة الترشيحات للدورة الثامنة لجائزة نقاد السينما العربية، تتضمن المخرج الجزائري كريم بن صالح المرشح في فئة أفضل مخرج، لفيلمه "ستة أقدام على الأرض".

ومن 14 إلى 24 مايو 2024، ستهتز مدينة كان على إيقاع العروض والأمسيات المتعددة للمهرجان السينمائي الدولي، ومن المتوقع أن يتخذ العديد من المشاهير هذه الخطوات، وسيتم عرض العديد من الأفلام والإنتاج خلال المسابقات المختلفة لهذا المهرجان.

قائمة الترشيحات

ويعتزم مركز السينما العربية أن ينظم على هامش مهرجان كان، النسخة الثامنة لجائزة نقاد السينما العربية، وقد تم الكشف عن القائمة النهائية للترشيحات، والتي تسلط الضوء على إنجازات عديدة في الوطن العربي.

القائمة تضم اسم المخرج كريم بن صالح المرشح في فئة أفضل مخرج، لفيلمه "ستة أقدام على الأرض". وهو فيلم مستوحى من أحداث حقيقية، ويحكي قصة ابن دبلوماسي سابق "سفيان" قضى حياته في الخارج.

ويعيش "سفيان"، وهو طالب في مدينة ليون الفرنسية تحت التهديد بالطرد على أمل الحصول على تسوية قانونية، ليقرر العمل في دور عزاء المسلمين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الموتى. ومع ذلك، تبين أن هذا العمل هو طريق مشرق له وسط خيبة الأمل.

من هو كريم بن صالح؟

ولد كريم بن صالح في الجزائر لأب جزائري وأم برازيلية، ويعيش في باريس منذ أن كان في الثامنة عشرة من عمره، حيث واصل دراساته في الأدب والعلوم الاجتماعية، فيما واصل نشاطه المسرحي. وله أيضًا العديد من الأفلام القصيرة، منها "سر فاطمة"، الذي حاز العديد من الجوائز.

ويستعد مركز السينما العربية، للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه خلال الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي من خلال التعاون مع "مارشيه دو فيلم" و"إم إيه دي سليبريتي"، ويعد هذا التحالف ببرنامج آسر من الموائد المستديرة والاحتفالات المرموقة.