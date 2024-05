محامٍ: طهران تضغط لسحب فيلم إيراني من مهرجان كان

استدعت السلطات الإيرانية أفراد طاقم وممثلي فيلم إيراني؛ لمنعهم من عرضه في المسابقة الرئيسية في مهرجان كان السينمائي، في مايو/ أيار المقبل، على ما أفاد وكيل الدفاع عنهم.

وكتب المحامي باباك باكنيا على منصة "إكس" أن العاملين في فيلم "دانه انجیر مقدس" (بالإنجليزية The Seed of the Sacred Fig أي "بذرة التين المقدس")، للمخرج الشهير محمد رسولوف آف، تعرضوا لضغوط لسحبه من المهرجان، بينما تم منع الممثلين من مغادرة إيران، بحسب "فرانس برس".

وكان رسولوف، الذي فاز بجائزة "الدب الذهبي" في مهرجان برلين السينمائي عام 2020 عن فيلمه المناهض لعقوبة الإعدام "لا وجود للشيطان"، اعتُقل في تموز/ يوليو 2022.

وأُطلق سراحه في أواخر عام 2023، بعدما هدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في سبتمبر/أيلول 2022.

وكتب باكنيا عبر "إكس" أن بعض أفراد الطاقم "استُجوِبوا" هذا الأسبوع والأسبوع الفائت، فيما استُجوِب الممثلون المشاركون في الفيلم أيضاً ومُنِعوا من مغادرة البلاد.