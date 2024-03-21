دراسة: الشباب باتوا أقل سعادة وسط اتهامات لوسائل التواصل

كشفت دراسة عالمية حديثة عن اتجاه مثير للقلق، هو أن الشباب باتوا أقل سعادة مقارنة بالأجيال الأكبر سنًّا، والسبب أنهم يعانون من حالة مشابهة لأزمة منتصف العمر.

وقال طبيب الجراحة الأمريكي "فيفيك مورثي" لصحيفة "الغارديان" البريطانية، إن السماح للأطفال باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي يشبه إعطاءهم دواءً لم يثبُت أنه آمن، مشيرًا إلى أن فشل الحكومات بتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أفضل، في السنوات الأخيرة، هو ضرب من الجنون، بحسب تعبيره.

حديث "مورثي" جاء في الوقت الذي كشفت فيه بيانات جديدة أن الشباب في جميع أنحاء أمريكا الشمالية أصبحوا، الآن، أقل سعادة من كبار السن، مع توقع حدوث نفس هذا التحول في أوروبا الغربية.

في حين كشف تقرير السعادة العالمي، لعام 2024، أن تراجع الرفاهية بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا أدى إلى خروج الولايات المتحدة من قائمة الدول العشرين الأكثر سعادة في العالم.

من جانبه ، قال البروفيسور "جان إيمانويل دي نيفي"، مدير مركز أبحاث الرفاهية ومحرر الدراسة، إن تقرير السعادة العالمية، وهو مقياس سنوي للرفاهية في 140 دولة ينسقه مركز أبحاث الرفاهية بجامعة أكسفورد، ومؤسسة غالوب، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، أظهر انخفاضات مثيرة للقلق (في سعادة الشباب)، خاصة في أمريكا الشمالية، وأوروبا الغربية.