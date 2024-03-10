في سابقة من نوعها.. ياسمينا زيتون توحد صفوف الشعب اللبناني

وحلّت وصيفة أولى اللبنانية ياسمينا زيتون التي كانت فازت بالمركز الأول بين المتباريات من قارتي آسيا وأوقيانيا.

وأعربت زيتون (22 عامًا) التي ارتدت فستانًا برّاقًا باللون الكحلي، في تصريح لوكالة فرانس برس عن اعتزازها بكونها مثّلت لبنان "بطريقة جميلة" وحصلت على لقب الوصيفة، مشيرة إلى أنها "المرة الأولى التي يصل فيها لبنان إلى هذه المرحلة في انتخاب ملكة جمال العالم".

وأضافت زيتون المتحدرة من بلدة كفرشوبا جنوبي البلاد "فعلتُ كل ما في وسعي ونقلتُ صوتنا كلبنانيين، وتحدثتُ عن كل ما يحصل في لبنان، وحاولتُ أن أظهر للعالم كم أن شعبه قوي ومميز".

وكانت زيتون التي درست الصحافة ويبلغ طولها 167 سنتيمترًا، قالت ردا على سؤال مشترك للمتنافسات "تعلّمت بحكم نشأتي في لبنان كيف أنشر الحب أينما حللت، وكيف اكسب الاحترام وأقف على رجليّ كلما وقعت".

وأضافت في إشارة إلى انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى أكثر من 220 قتيلًا وستة آلاف جريح ودمّر أحياء واسعة من العاصمة اللبنانية في آب/أغسطس 2020 "حتى أكبر انفجار غير نووي في التاريخ لم يستطع أن يجعلنا نتوقف عن الحلم وتحقيق الإنجازات".

وحدت صفوف اللبنانيين

وشهدت شبكات التواصل الاجتماعي سيلاً من ردود الفعل الشعبية والسياسية التي أثنت على ذكاء زيتون وجمالها، مع رسائل كثيرة عبّر أصحابها عن فرحتهم بهذا التصنيف الأعلى لملكة جمال لبنانية في تاريخ المسابقة.

وكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي عبر حسابه على منصة "إكس" عن نتيجة زيتون "رغم كل الظروف الصعبة المحيطة بنا، تبقى ومضات الجمال رسالة حب وأمل من لبنان إلى كل العالم".

أما النائبة بولا يعقوبيان فتوجهت بالشكر إلى ياسمينا "لأنكِ حملتِ إلى العالم زجاج بيروت المكسور والمرمم كما تحملين قضية تفجير بيروت أينما كنت".